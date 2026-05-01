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El presidente estadounidense, , bromeó este viernes sobre su homóloga mexicana, , e imitó su voz al reafirmar su postura sobre el uso del nombre "golfo de México", un tema que ha generado debate político y diplomático entre ambos países.

"Ella (Sheinbaum) es una mujer hermosa, tiene una hermosa voz… ella fue bailarina de ballet", dijo Trump durante una cena privada del Forum Club of the Palm Beaches, celebrada este viernes en .

"Con su hermosa voz me ha dicho ‘presidento, presidento, dígame que no va a cambiar el nombre del Golfo de México’, oh sí voy a hacerlo, le respondí”, la audiencia, conformada por empresarios, funcionarios e invitados seleccionados, se rieron ante el comentario del republicano.

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Trump decidió volver a tocar la polémica sobre el nombre del Golfo de México que él reactivó en enero de 2025, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, planteó públicamente la posibilidad de referirse a la zona como "Golfo de América" en documentos y comunicaciones oficiales en Estados Unidos.

La propuesta generó rechazo inmediato del Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, que defendió la denominación histórica del golfo y advirtió que no aceptará cambios unilaterales sobre su nombre en foros internacionales ni en mapas oficiales.

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gs/bmc

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