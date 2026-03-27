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El presidente estadounidense, Donald Trump, recreó este viernes una supuesta llamada con la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, por el cambio de nombre de golfo de México a golfo de América.
El mandatario declaró, en el foro de inversiones Future Investment Initiative en Miami, que supuestamente Sheinbaum le llamó y le dijo: "Presidente, presidente, dígame que no es así. Oh, No, no, Oh. Y luego Google Maps lo cambió".
Trump añadió: "ganamos el caso en aproximadamente una hora y Google Maps cambió el nombre. Y ahora es el golfo de América".
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El mandatario agregó que Sheinbaum es “una mujer muy elegante”, con “una voz preciosa”.
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gs/bmc
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