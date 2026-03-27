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El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, estimó que "quizá ahora pueda ser el momento" para un cambio político en e insistió en que su actual sistema de gobierno impide el desarrollo económico del país.

"Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene. Es el único camino a seguir si la gente quiere un futuro mejor. Lo hemos expresado de forma clara y reiterada durante muchos años, y quizás ahora exista una oportunidad para hacerlo", dijo Rubio, antes de embarcar en su avión desde las afueras de París tras haber participado en una reunión del G7.

El jefe de la diplomacia estadounidense, que es de padres cubanos emigrados a Estados Unidos, atribuyó el desabastecimiento y los apagones de Cuba "a las infraestructuras de los años 50 y 60 que no han tenido ningún trabajo de mantenimiento".

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