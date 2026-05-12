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Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, o “Roberto Brown” es socio mayoritario de la compañía Mefra Fletes y es señalado por autoridades federales por su supuesta participación en la comercialización de hidrocarburos provenientes de e ingresados al país de forma ilícita, .

Blanco Cantú es de , tiene nacionalidad estadounidense y operaba desde oficinas en el Metropolitan Center de San Pedro Garza García.

Además, es señalado de conformar una red de contrabando de combustible mediante buques tanque y empresas de transportes, relacionadas con los decomisos de litros de diésel en los puertos de Ensenada, Baja California, y Altamira, Tamaulipas, en marzo de este año.

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Es conocido como “El Señor de los Buques” porque está relacionado con la importación de buques tanque con combustible que ingresaban al país sin pagar impuesto en las aduanas, por medio de empresas fachada.

Según las investigaciones, “Roberto Brown” y José René Tijerina Mendoza, de autotransportes “Montimex”, se asociaron en 2019; la empresa “Mefra Fletes” está señalada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Mefra Fletes”, “Auto Líneas Roca” y “AMOL”, esta última relacionada con los hermanos Cristian Noé y Jesús Tadeo Amaya Olvera, son acusadas de la distribución del huachicol fiscal que llega en buques tanques de Baja California, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

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nro/apr

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