Bajan 30% las pérdidas por huachicol en 2026

En el primer trimestre de 2026 se redujeron 30%, respecto al mismo lapso del año pasado, las pérdidas a causa del huachicol, es decir, el robo de hidrocarburos vía tomas clandestinas en la red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo con cifras de la empresa.

Entre enero y marzo de 2026 el quebranto por esa sustracción ilegal de combustibles tuvo un valor de 3 mil 812 millones de pesos, mientras que entre enero y marzo de un año antes fue de 5 mil 417 millones de pesos, indican las cifras actualizadas de la empresa que dirige Víctor Rodríguez Padilla.

Para analistas, esto es un punto a favor de la actual administración, ya que por años este delito mostraba una tendencia alcista.

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Tomas clandestinas

Además, destacaron que se trata de los resultados precisos a partir de acciones concretas de este gobierno al enfrentar la actividad criminal de las tomas clandestinas y del contrabando o huachicol fiscal desde inicios del año pasado.

Lo ideal sería observar nuevas reducciones, buscar en los hechos que el ilícito se reduzca al mínimo y que no repunte, expuso Luis Miguel Labardini, especialista de la consultora Marcos y Asociados.

“Esta reducción en el huachicol sí es un reflejo de la nueva política de seguridad implementada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, y particularmente por su secretario de seguridad, Omar García Harfuch. Esto se ve en los otros indicadores en materia de seguridad.

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“Ahora, esto no depende de la voluntad de una sola persona o de las buenas intenciones de un gobierno, sino que tiene que basarse en las instituciones para constituir y fortalecer un verdadero Estado de derecho”, destacó Labardini.

Sofisticación del delito

Para Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, la reducción de las pérdidas es positiva. Sin embargo, el gobierno y Pemex todavía tienen mucho por hacer, ya que se siguen perdiendo 42 millones de pesos por día a causa de este delito.

“Con esa cantidad podrían comprarse más de 21 mil despensas básicas de 2 mil pesos, alrededor de 700 mil litros de leche, más de un millón de kilos de tortilla, eso todos los días.

“El problema es que el huachicol ya evolucionó. Sí, las tomas clandestinas visibles pueden haber disminuido, pero el mercado ilegal ya no depende de perforar ductos. Ahora también opera mediante simulación documental, facturación irregular, importaciones subvaluadas, mezclas ilegales, comercializadores fachada y trazabilidad manipulada”, añadió.

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Afirmó que la del huachicol actualmente es una problemática financiera, fiscal y regulatoria, debido a que el mercado ilegal sigue siendo gigantesco.

Se considera que en México se consumen más de 126 millones de litros de gasolina magna, 25 millones de litros de premium y 65 millones de litros de diesel, explicó.

“Estamos hablando de un mercado superior a 1.8 billones de pesos al año”, destacó.

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“El combate al huachicol ya no se limita a ductos y operativos: ahora el gobierno busca controlarlo con el CFDI, Carta Porte, permisos, pedimentos, controles volumétricos, GPS, almacenamiento y trazabilidad del combustible. Sin embargo, si después de años de estrategia militar y presión regulatoria como nunca, Pemex sigue perdiendo 42 millones de pesos diarios, la duda es: ¿quién sigue ganando miles de millones con el mercado ilegal de combustibles en México?”, cuestionó Díaz Ibarra.

En su último reporte anual enviado al regulador financiero de Estados Unidos, Pemex advirtió sobre diferentes riesgos, siendo uno de ellos el crecimiento de las actividades criminales en México.

“En los últimos años, México ha experimentado un periodo de mayor actividad delictiva, principalmente debido a las actividades de los cárteles de la droga y organizaciones criminales afines”, señaló Pemex en su informe 20F entregado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés).

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“Además, en los últimos tiempos, las acciones del gobierno mexicano contra el crimen organizado han sido seguidas por actos de violencia en represalia, vandalismo, bloqueos de carreteras y mayor interrupción de la actividad comercial y civil”, agregó.

Miriam Grunstein, académica del Centro México de Rice University, opinó que aún no hay claridad sobre la estrategia de seguridad.

“La situación es grave aún. Se sigue perdiendo dinero, y en la estrategia no se ve uso de drones, tecnología de última gama, ni resultados. ¿Dónde está la gasolina recuperada? ¿Dónde están los detenidos? ¿Dónde están las consecuencias de combatir al huachicol en todas sus modalidades?”, recalcó.

Además, Pemex enfrenta dificultades en su operación que representan pérdidas financieras, mientras mantiene pasivos abultados pese a recibir apoyos.

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