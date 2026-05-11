Huixquilucan, Méx.— Autoridades estatales, a través del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) y la empresa responsable de la autopista Chamapa-Lechería, mantienen trabajos de remediación ecológica en la comunidad de Magdalena Chichicaspa, luego del derrame de combustible provocado por una pipa privada, informó Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México.

“Fue un derrame de una pipa privada en una autopista privada. Se logró hacer un acuerdo con los pobladores donde la empresa responsable de la autopista más SAASCAEM del Gobierno del Estado están atendiendo la remediación ecológica y en eso estamos”, informó el funcionario la semana pasada.

Duarte Olivares precisó que se continuarán los trabajos “para que muy pronto quede resuelto ese tema”.

En tanto, el Comité de Agua Potable Ejidal de Magdalena Chichicaspa informó que ya concluyeron los trabajos de limpieza de la red hidráulica y el servicio de agua comenzó a restablecerse de manera habitual en la comunidad.

El organismo indicó que el suministro podrá utilizarse únicamente para actividades domésticas como bañarse, uso sanitario, lavandería y limpieza.

Precisó que el agua aún no es apta para beber o cocinar, por lo que recomendó evitar su consumo hasta que la autoridad competente garantice su calidad.

La limpieza de la red, indicó, forma parte de las acciones de remediación, así como la limpieza de los arroyos afectados.

Fue la mañana del jueves 16 de abril, cuando una pipa que transportaba combustible chocó contra otro vehículo de carga, lo que provocó un derrame sobre la autopista Chamapa-Lechería.

El hidrocarburo avanzó por las cunetas y descendió a través de un lavadero pluvial del sistema de desagüe hasta llegar al arroyo del manantial que abastece de agua a cerca de 30 mil habitantes de la comunidad, lo que provocó contaminación en el suministro.

Ante la contaminación del manantial, habitantes suspendieron el uso del agua. En protesta, cerraron la autopista Chamapa-Lechería para exigir una solución a la problemática.

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