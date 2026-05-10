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Las autoridades hallaron múltiples cuerpos al interior de un tren de carga en Laredo, Texas, cerca de la frontera de con México.

El tren de fue hallado poco después de las 14:30 horas del domingo, en las inmediaciones del 12100 de Jim Young Way, informó el Departamento de Policía de Laredo. El lugar se encuentra cerca de la estación ferroviaria de Union Pacific, al norte de Laredo.

El jefe de la policía de Laredo, Joe Baeza, señaló a medios que serían seis las personas fallecidas. Aún se desconoce la causa de la muerte y cuánto tiempo podrían haber llevado allí

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El hallazgo se produce en momentos en que Laredo ha enfrentado una ola de calor, con temperaturas de 35 grados centígrados y un índice de calor que esta tarde llegó a 40 grados.

Las autoridades tampoco han reportado si las víctimas eran extranjeras, o si eran migrantes.

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