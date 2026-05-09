El gobierno federal de Estados Unidos inició la instalación de boyas flotantes en el Río Bravo, a la altura de Laredo, Texas, como parte de un nuevo sistema de contención migratoria, confirmó la regidora Melissa Cigarroa al medio WKRG.

De acuerdo con la funcionaria municipal, los trabajos comenzaron el miércoles y, aunque el ayuntamiento no tiene facultades para detener la colocación de las estructuras, grandes boyas naranjas diseñadas para frenar el cruce desde México, sí busca retrasar el proceso y analizar sus posibles impactos.

El cabildo de Laredo aprobó el lunes un permiso limitado de acceso para que el gobierno federal realice estudios sobre la construcción de un posible muro fronterizo en terrenos municipales, incluido el parque conocido como Tres Laredos, ubicado en la zona centro de la ciudad.

Lee también EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

Cigarroa explicó que, bajo este acuerdo, personal del municipio podrá acompañar a los equipos federales durante los trabajos de inspección. La información recabada será utilizada para elaborar un estudio hidrológico sobre los efectos que tendrían las barreras en el flujo del Río Bravo, principal fuente de agua potable para los cerca de 260 mil habitantes de la ciudad.

El debate no es nuevo en Laredo, la única gran ciudad del sur de Texas que durante años ha mostrado resistencia a la construcción de infraestructura fronteriza. Desde 2019, se han registrado protestas, marchas y foros comunitarios en rechazo a permitir el acceso de contratistas federales a propiedades cercanas a la frontera.

Un estudio publicado en marzo por el Centro Internacional de Estudios del Río Bravo advirtió que la instalación de boyas y otras estructuras en el cauce podría aumentar el riesgo de inundaciones en esta región fronteriza. La evaluación también señala que Nuevo Laredo, en México, podría verse afectado incluso en mayor medida debido a su menor elevación.

Lee también Texas mantiene vigilancia sobre posibles contagios de hantavirus; mantienen seguimiento a viajeros del MV Hondius

Cigarroa estimó que el estudio hidrológico local podría costar alrededor de 250 mil dólares, aunque señaló que el cabildo considera que la inversión es necesaria para sustentar sus argumentos técnicos ante el avance del proyecto federal.

Según el medio WKRG, el gobierno de Estados Unidos ya ha asignado contratos federales por 1.3 millones de dólares para la construcción de aproximadamente 56 millas de muro fronterizo en Laredo, además de otras 56 millas de barreras flotantes en el Río Bravo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/bmc