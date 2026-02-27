Las y los periodistas de EL UNIVERSAL que participaron en el reportaje Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos, ganaron el Premio Internacional Rey de España de Periodismo, el mayor galardón para el periodismo iberoamericano.

El trabajo fue realizado por los periodistas Miriam Ramírez, Paola Reyes, Valente Rosas, Alejandra Franco, Silber Meza y Daniela Guazo, de EL UNIVERSAL, en colaboración con Justin Hamel, Melissa del Bosque, Mónica Camacho, Charles Boutaud, Jack Sapoch, Charlotte Alfred y Ariadne Papagapitos, de The Washington Post y Lighthouse Reports.

La investigación aborda el aumento exponencial de personas que mueren cada año en la frontera entre México y Estados Unidos, muchas de ellas sin identidad, sin nombre y sin historia, en un contexto de políticas migratorias restrictivas y creciente militarización.

El reportaje también obtuvo el año pasado el Premio Gabo en la categoría Cobertura, reconocimiento que el equipo dedicó a las personas migrantes.

Brasil fue el país de procedencia de 75 de las candidaturas de esta edición, seguido de España (55), Colombia (28), México (22), Argentina (8), Ecuador (7), Portugal (6), Venezuela y Honduras (3 cada uno), Perú, Estados Unidos y Angola (2 cada uno), y Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador y Cuba (1 cada uno).

El reportaje es de una “factura técnica inmejorable”, destaca el jurado

El jurado ha señalado que el reportaje es un “buen trabajo de campo”, “interactivo” y un “tema muy actual”, de una “factura técnica inmejorable”, con “fotos impactantes”, además de poseer una “interfaz muy buena” que te sumerge en el drama.

Con este trabajo “no puedo dejar de pensar en todas las fronteras que se llenan de cadáveres”, en el fenómeno migratorio en España y por eso es “un aldabonazo, porque me hace pensar que hay fronteras donde la muerte aguarda”, afirmó el vicepresidente del jurado y presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver.

La directora de Comunicación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Inés López del Pino, que presidió el jurado en representación del director de este organismo, Antón Leis, destacó el "trabajo de campo" realizado, las entrevistas, el cruce de datos y la presentación de la información.

“Es un tema muy candente por las políticas de migración de (el presidente estadounidense, Donald) Trump y el salvajismo del ICE (la agencia de inmigración de EU)”, valoró Sonia Pérez Marco, jefa de Comunicación y Prensa del Instituto Cervantes.

A juicio de Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, es fundamental el enfoque "humanitario" del reportaje y la cooperación entre medios que lo hizo posible.

Se recibieron 36 trabajos para la categoría de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria y el otro finalista fue “Pueblos aislados encarnan la resistencia en la Amazonía”, una serie de reportajes de GLOBO (Brasil) sobre un pueblo indígena jamás avistado.

De acuerdo con un comunicado de la Agencia EFE, en esta edición el jurado estuvo integrado, en representación del director de la Aecid, Antón Leis, por la directora de Comunicación del organismo, Inés López del Pino, mientras que la vicepresidencia fue ejercida por el presidente de la agencia, Miguel Ángel Oliver.

Junto a ellos, formaron parte del jurado como vocales Laura Puertas, directora de información de Medcom (Panamá); Martha Ramos, directora general editorial del grupo OEM (México); Luisa Meireles, directora de Información de la agencia portuguesa LUSA; Sonia Pérez Marco, jefa de Comunicación y Prensa del Instituto Cervantes; y Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

Asimismo, informó que la ceremonia, con fecha aún por confirmar, contará con la presencia de Felipe VI, rey de España, quien presidirá la entrega del premio, dotado con 10 mil euros y una escultura del artista Joaquín Vaquero Turcios.

#PREMIOSREYDEESPAÑA | 'El Universal' (México), Premio Rey de España en la categoría de Cooperación por documentar el grave aumento de migrantes ahogados. pic.twitter.com/2QPjCSUBCg — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 27, 2026

