El pasado 24 de febrero, se reportó el hallazgo del cuerpo de dos niñas originarias de Haití en una fosa séptica del Albergue de Tránsito "Casa Pato" que es operado por el DIF del Gobierno de Oaxaca.

De acuerdo con la titular de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca, Yarib Hernández García, las dos menores estaban alojadas temporalmente en el albergue junto a su madre.

Además, aseguró que el hallazgo ocurrió luego de haberse reportado su extravío.

Aseguró que "desde el primer momento se activaron los protocolos de búsqueda y se dio aviso a las autoridades competentes. El honorable cuerpo de bomberos, en coordinación con las corporaciones de seguridad, realizaron las labores correspondientes que derivaron en el hallazgo".

Asimismo, mencionó que la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación.

Por los hechos fueron destituidas la titular del Albergue de Tránsito para Migrantes "Casa Patos" y la Coordinadora General de los Albergues del DIF Estatal de Oaxaca, Maribel Salinas, quienes fueron puestas a disposición ante las autoridades correspondientes.

Dos directivas quedan a disposición del MP

Unas horas más tarde, la FGE de Oaxaca informó que dos directivas del DIF Estatal quedaron a disposición del Ministerio Público por estos hechos.

Una de las servidoras públicas que se encuentra bajo investigación es la directora general del DIF Estatal, Maribel Salinas; quien además, fue destituida del cargo.

La Fiscalía precisó que las dos funcionarias fueron puestas a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades y fortalecer el curso de las investigaciones.

Detienen a un tercer funcionario

Este 25 de febrero se anunció la detención del jefe de Departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”, identificado como E. J. B. Z. por su probable responsabilidad en la muerte de las dos menores.

“Esta detención se llevó a cabo gracias a los resultados periciales y ministeriales obtenidos el día de ayer así mismo de la aportación de datos suficientes otorgados en la declaración de las personas presentadas y declaradas para establecer hasta este momento los tramos de responsabilidad en el caso”, señaló en un comunicado la Fiscalía.

E. J. B. Z. es jefe de Departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”. Foto: Fiscalía de Oaxaca

Protestan por los hechos y denuncian abusos

La muerte de las niñas migrantes ocurre en un contexto en el que funcionarios del DIF Oaxaca han sido denunciados por abusos y explotación laboral infantil en contra de menores que viven en los diferentes albergues de esta institución.

Ante la investigación en curso, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) expresó su indignación por los hechos y exigió una "investigación exhaustiva, pronta y transparente".

A su vez, pidió al Sistema Nacional DIF y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes una inspección inmediata y exhaustiva de todos los Centros de Asistencia Social del país para asegurar que cumplan con los estándares internacionales de habitabilidad, seguridad y dignidad.

Asimismo, siete organizaciones de la sociedad civil exigieron una investigación exhaustiva y transparente, además de exigir la reparación integral del daño tanto a las niñas, niños y adolescentes, como también a la madre de familia de las dos niñas.

Con información de Juan Carlos Zavala y María Cabadas.

