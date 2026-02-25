Más Información

Más de fueron retirados de calles del puerto turístico de Veracruz.

La Dirección de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Veracruz, implementó un programa de retiro de vehículos maceta, mediante el cual busca promover el libre tránsito y el respeto al derecho humano a la movilidad de todas y todos los veracruzanos.

Las autoridades locales emitieron 173 notificaciones a propietarios de coches abandonados, es decir unidades consideradas como "vehículo maceta" por haber permanecido en la vía pública por un periodo mayor a 72 horas obstruyendo la circulación.

Las autoridades locales emitieron 173 notificaciones a propietarios de coches abandonados, es decir unidades consideradas como "vehículo maceta" por haber permanecido en la vía pública por un periodo mayor a 72 horas obstruyendo la circulación. (Foto: especial)
Y es que advirtieron que representan un y salud, por lo que se invitó a la ciudadanía a presentar sus quejas proporcionando ubicación exacta, descripción del vehículo (tipo, color y placas), tiempo aproximado de abandono y, de ser posible, fotografías.

En respuesta a las 173 notificaciones, en 124 casos las unidades fueron retiradas voluntariamente, en 29 fueron llevados al y 20 están dentro del plazo legal de cinco días hábiles para proceder al retiro.

Las acciones forman parte del compromiso con el ordenamiento urbano y la seguridad vial, garantizando calles más limpias, seguras y accesibles para peatones, ciclistas, motociclistas, usuarios del transporte público y automovilistas.

