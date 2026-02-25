La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta carretera luego del volcamiento de un tráiler que transportaba ganado en el tramo La Colorada–Hermosillo, a la altura del kilómetro 35.

De acuerdo con el reporte oficial, la circulación en la zona se encuentra parcialmente cerrada mientras se realizan las maniobras para retirar la unidad accidentada. Asimismo, se informó que hay ganado suelto sobre la carpeta asfáltica, lo que representa un riesgo adicional para los automovilistas.

Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al transitar por el área, reducir la velocidad y atender en todo momento las indicaciones del personal de emergencia que se encuentra en el sitio.

Lee también En Sonora proponen penas severas contra el delito de despojo

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre personas lesionadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm/LL