Juchitán, Oax.– Un tráiler volcó sobre la carretera Costera 200, tramo Salina Cruz-Huatulco y los actos de rapiña por parte de los pobladores de la zona cercana a la comunidad El Coyul, del municipio de San Pedro Huamelula, volvieron a presentarse.

La volcadura ocurrió cerca de las seis de la mañana de este sábado, en el tramo de las curvas conocidas como Las piedras del rosario. Son curvas pronunciadas y están subiendo hacia Huatulco. La pesada unidad terminó volcada y su carga quedó esparcida a un costado del asfalto.

Hombres y mujeres de inmediato acudieron al saqueo de los artículos que transportaba el tráiler, como colchones, paquetes de pañales, de papel sanitario y toallas femeninas, entre otros productos de aseo personal.

Lee también Detienen a 6 hombres en posesión de armas y equipos tácticos en Chiapas; aseguran 4 vehículos, uno de ellos con reporte de robo

La acción, que ocurrió ante la ausencia de las corporaciones policiacas, provocó el enojo de otras personas vecinas de las mismas poblaciones, quienes reclamaron el proceder de sus paisanos, en lugar de auxiliar al conductor o de resguardar el lugar.

Cabe destacar que, en las carreteras federales del Istmo, como la Transístmica 185 Coatzacoalcos-Salina Cruz, la Panamericana 190 La Ventosa-Arriaga y la Costera 200 Salina Cruz-Huatulco, han sido escenarios de volcaduras y actos de rapiña.

Apenas el pasado 15 de este mes, una unidad de carga de una empresa de mensajería y envíos de paquetes familiares, volcó antes de llegar a Huatulco y tras sufrir el robo de su mercancía, publicó un grito de auxilio para recuperar productos que se envían familias del Istmo a la Costa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr