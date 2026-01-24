Un accidente entre dos tráileres provocó el cierre momentáneo de la autopista Puebla-Veracruz y el saqueo -a manos de pobladores- de electrodomésticos, en una de las cargas de las unidades.

El hecho ocurrió la mañana de hoy, 24 de enero, a la altura de la congregación de Balastrera del municipio de Nogales, en la zona montañosa central de Veracruz.

El reporte policial indicó que un tráiler tipo full con caja seca perdió el control e impactó con una unidad transportadora de troncos; posteriormente, ambas se incendiaron, lo que generó el cierre total de la autopista.

Lee también Volcadura deja dos muertos sobre la autopista México-Pachuca; se registra intensa carga vehicular

Habitantes de comunidades cercanas arribaron al lugar para robarse la mercancía de electrodomésticos; una de las cajas del tráiler fue abierta y la carga saqueada, en medio del fuego que quemaba las dos unidades pesadas.

Hubo escenas de personas que ingresaron a la caja en llamas para robar desde colchones, refrigeradores, hasta motocicletas sin que autoridad alguna lo impidiera.

Al sitio acudieron bomberos, paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como personal de Protección Civil de distintos municipios, quienes lograron sofocar el incendio y retirar las unidades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm