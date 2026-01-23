Más Información

Ecatepec. - Dos personas perdieron la vida luego de que volcara la camioneta en la que viajaban sobre la autopista México-Pachuca, en el tramo de Ecatepec.

De acuerdo a reportes, los fallecidos son un adulto de alrededor de 40 años y un menor de edad, mismos que viajaban a bordo de una camioneta de mudanzas.

Por este accidente ocurrido durante la madrugada se registra intensa carga vehicular, a la altura del kilómetro 17, en Xalostoc, municipio de Ecatepec.

La afectación a la circulación ocurre en dirección a la Ciudad de México, no solo por la camioneta volcada sino también por dos autos más involucrados en el choque y porque terminaron en el asfalto enseres domésticos.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al sitio para prestar los primeros auxilios a las personas que viajaban en los otros vehículos siniestrados.

