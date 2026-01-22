Una joven de aproximadamente 18 años de edad resultó gravemente lesionada por dos disparos de arma de fuego, uno en el pecho y otro en el abdomen, durante un presunto ataque registrado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron la mañana del jueves 22 de enero de 2026, cuando la víctima se encontraba al interior de un comercio de caldos de gallina, acompañada de sus familiares, ubicado sobre Calzada de Guadalupe, en el cruce de las calles Hierro y San Andrés de la Sierra, en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo.

De acuerdo con los primeros reportes, al interior del establecimiento se escucharon detonaciones de arma de fuego y posteriormente se alertó sobre una mujer lesionada. Tras el ataque, la joven salió del comercio y quedó tendida sobre la cinta asfáltica, mientras familiares solicitaban ayuda.

Mujer resulta lesionada tras presunto ataque armado en la alcaldía Cuauhtémoc; presenta disparos en pecho y abdomen. Foto: Especial.

Lee también: Mundial 2026 CDMX: "Se ha invertido mucho en cámaras, patrullas, equipos especializados y capacitación": Pablo Vázquez; "estamos listos", dice

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio y solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia, además de acordonar la zona para permitir las labores de atención médica y las diligencias correspondientes.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de Protección Civil realizaron la valoración de la paciente, a quien diagnosticaron con heridas por disparo de arma de fuego en el tórax y abdomen, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades informaron que se desconoce el móvil de la agresión y no se cuenta con datos sobre los probables responsables. El agente del Ministerio Público ya fue notificado y abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Como parte de las indagatorias, se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, mientras continúan las labores de seguridad y emergencia en el lugar del ataque.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr