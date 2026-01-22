Más Información

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Panamá vs México EN VIVO - Partido rumbo a la Copa del Mundo 2026

Panamá vs México EN VIVO - Partido rumbo a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos formaliza su salida de la OMS; el gobierno rechaza pagar cuotas pendientes

Estados Unidos formaliza su salida de la OMS; el gobierno rechaza pagar cuotas pendientes

EU despliega flota militar cerca de Irán; Trump lanza advertencia a Teherán por ejecuciones y represión

EU despliega flota militar cerca de Irán; Trump lanza advertencia a Teherán por ejecuciones y represión

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Gabinete de Sheinbaum desfilará ante senadores de Morena en febrero; revisarán T-MEC, reforma laboral, seguridad y agenda internacional

Gabinete de Sheinbaum desfilará ante senadores de Morena en febrero; revisarán T-MEC, reforma laboral, seguridad y agenda internacional

Una joven de aproximadamente 18 años de edad resultó por dos , uno en el pecho y otro en el abdomen, durante un presunto ataque registrado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron la mañana del jueves 22 de enero de 2026, cuando la víctima se encontraba al interior de un comercio de caldos de gallina, acompañada de sus familiares, ubicado sobre , en el cruce de las calles Hierro y San Andrés de la Sierra, en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo.

De acuerdo con los primeros reportes, al interior del establecimiento se escucharon detonaciones de arma de fuego y posteriormente se alertó sobre una mujer lesionada. Tras el ataque, la joven salió del comercio y quedó tendida sobre la cinta asfáltica, mientras familiares solicitaban ayuda.

Mujer resulta lesionada tras presunto ataque armado en la alcaldía Cuauhtémoc; presenta disparos en pecho y abdomen. Foto: Especial.
Mujer resulta lesionada tras presunto ataque armado en la alcaldía Cuauhtémoc; presenta disparos en pecho y abdomen. Foto: Especial.

Lee también:

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio y solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia, además de acordonar la zona para permitir las labores de atención médica y las diligencias correspondientes.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de Protección Civil realizaron la valoración de la paciente, a quien diagnosticaron con heridas por disparo de arma de fuego en el tórax y abdomen, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades informaron que se desconoce el móvil de la agresión y no se cuenta con datos sobre los probables responsables. El agente del Ministerio Público ya fue notificado y abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Como parte de las indagatorias, se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, mientras continúan las labores de seguridad y emergencia en el lugar del ataque.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]