La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que, como resultado de la ejecución de una orden de cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, fueron detenidas dos mujeres presuntamente relacionadas con el grupo delictivo conocido como Cártel Nuevo Imperio, señalado como generador de violencia en distintas zonas de la capital y del Estado de México.

La diligencia fue realizada el 21 de enero de 2026 por agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con elementos de la Guardia Nacional (GN), en un inmueble ubicado en la colonia Cuauhtémoc Pensil. Durante el operativo se aseguraron bolsas con probable droga, objetos presuntamente utilizados para su comercialización y un arma de fuego.

Las personas detenidas fueron identificadas como Blanca “N” y Noemi “N”, quienes son investigadas por su probable participación en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. La investigación se inició tras diversas denuncias ciudadanas que alertaban sobre la presunta distribución y venta de drogas en la zona, lo que derivó en labores de análisis de información y vigilancia por parte de la FGJCDMX.

Según la Fiscalía, Blanca “N” manifestó ser pareja sentimental de Emmanuel “N”, alias “El Chanfle”, identificado como exlíder y uno de los fundadores del Cártel Nuevo Imperio, actualmente privado de la libertad por delitos contra la salud. En tanto, Noemi “N” refirió mantener una relación sentimental con el hijo de Emmanuel “N” y de Blanca “N”.

Las detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

