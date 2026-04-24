Una falla en las escaleras eléctricas de la estación Miguel Ángel de Quevedo, correspondiente a la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, dejó 11 personas lesionadas la tarde de este viernes dentro de las instalaciones ubicadas sobre avenida Universidad, en la alcaldía Coyoacán.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que las personas cayeron en una escalera eléctrica debido a que se detuvo cuando un objeto se atoró entre los peldaños metálicos y se activó el paro de emergencia.

Precisó que ocho personas se retiraron por sus propios medios y tres más fueron trasladadas al centro hospitalario para revisión médica. “La aseguradora contratada por el organismo y el área de Atención al Usuario dan seguimiento y apoyo”.

Tras el reporte, acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal del ERUM y Protección Civil del Metro para atender a los afectados. Una mujer de 57 años fue llevada al Hospital Desierto de los Leones con lesiones en la espalda y escoriaciones.

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También fueron trasladados un hombre de 76 años con una laceración en el brazo izquierdo y probable fractura de cadera; un hombre de 60 años con múltiples escoriaciones y una crisis hiperglucémica. Se reportó la atención a un hombre de 61 años que presentaba dolor en una rodilla y alteración en sus niveles de glucosa.

El Metro indicó que el equipo de instalaciones electromecánicas realizó la revisión técnica de la escalera, la cual ya está nuevamente en funcionamiento.

“El STC Metro exhorta al público usuario a utilizar de forma correcta las escaleras eléctricas. Sostenerse de

los pasamanos, no correr o saltar en los peldaños, evitar trasladarse con los cordones de los zapatos desanudados, evitar que objetos como bastones o calzado se atoren entre los peldaños, así como evitar derramar líquidos, son acciones importantes para no generar el paro intempestivo de los equipos”, agregó.

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afcl