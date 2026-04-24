Más Información

Luis Lemus Ramos, el alias que usó Fernando Farías para ocultarse en Argentina; viajó de México a Colombia rumbo a Palermo

Luis Lemus Ramos, el alias que usó Fernando Farías para ocultarse en Argentina; viajó de México a Colombia rumbo a Palermo

Cae en Argentina Fernando Farías, acusado de huachicol; es sobrino de extitular de la Marina

Cae en Argentina Fernando Farías, acusado de huachicol; es sobrino de extitular de la Marina

Caso Fernando Farías: El rastro de un buque que destapó una red de huachicol interinstitucional y familiar; esto es lo que sabemos

Caso Fernando Farías: El rastro de un buque que destapó una red de huachicol interinstitucional y familiar; esto es lo que sabemos

De Fernando Farías, Bermúdez, hasta Duarte, funcionarios detenidos en el extranjero; huachicol, extorsión y peculado, entre sus delitos

De Fernando Farías, Bermúdez, hasta Duarte, funcionarios detenidos en el extranjero; huachicol, extorsión y peculado, entre sus delitos

Draft NFL: Fernando Mendoza es elegido por los Raiders; el QB de Indiana va a Las Vegas

Draft NFL: Fernando Mendoza es elegido por los Raiders; el QB de Indiana va a Las Vegas

Embajador Johnson destaca inversión por 3 mil mdd de Mexinol en Sinaloa; empresarios necesitan un entorno libre de corrupción, señala

Embajador Johnson destaca inversión por 3 mil mdd de Mexinol en Sinaloa; empresarios necesitan un entorno libre de corrupción, señala

“Todo lo perdí, absolutamente todo lo perdí”, dijo entre lágrimas Marisol, comerciante de accesorios para fiestas en la calle Rosario, esquina con Fray Servando, en la alcaldía Venustiano Carranza, quien perdió su puesto tras el ocurrido la noche del 21 de abril en las inmediaciones del.

Marisol explicó que, desde hace doce años, su negocio representaba el sustento principal de su familia, además de que reconocían a los demás como parte de ella y recordó que gracias a ese ingreso pudo brindar educación a sus hijas.

Relató que la tarde del miércoles intentó ingresar a la zona para rescatar parte de su mercancía, pero encontró cenizas. Entre los escombros logró reconocer restos de lonas y algunos objetos completamente calcinados.

Lee también

Marisol calificó el siniestro como “la tragedia de su vida” y la de muchos otros comerciantes, al señalar que gran parte de los locatarios son madres solteras.

La comerciante narró que se encontraba en su casa, ubicada a dos calles del lugar, cuando recibió una llamada alertándola del incendio, por lo que acudió a la zona y al llegar observó chispas provenientes de uno de los edificios que alcanzaban los negocios exteriores, propagando rápidamente el fuego.

Indicó que los servicios de emergencia tardaron aproximadamente 15 minutos en arribar, mientras que elementos de la policía les solicitaban alejarse del área afectada.

Lee también

La comerciante señaló que hasta ayer no habían recibido apoyo por parte de las autoridades; indicó que los afectados requieren información sobre las causas del incendio, así como ayuda para reubicarse y continuar con sus actividades económicas.

“Nos quedamos sin nada, absolutamente nada. Sí necesitamos ese apoyo, porque verdaderamente lo necesitamos”, afirmó.

Destacó la solidaridad de otros comerciantes del Mercado de Sonora, quienes durante el miércoles colaboraron en la remoción de escombros y en el intento de rescatar mercancía. También les brindaron comida, agua y herramientas.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]