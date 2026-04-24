“Todo lo perdí, absolutamente todo lo perdí”, dijo entre lágrimas Marisol, comerciante de accesorios para fiestas en la calle Rosario, esquina con Fray Servando, en la alcaldía Venustiano Carranza, quien perdió su puesto tras el incendio ocurrido la noche del 21 de abril en las inmediaciones del Mercado de Sonora.

Marisol explicó que, desde hace doce años, su negocio representaba el sustento principal de su familia, además de que reconocían a los demás comerciantes como parte de ella y recordó que gracias a ese ingreso pudo brindar educación a sus hijas.

Relató que la tarde del miércoles intentó ingresar a la zona para rescatar parte de su mercancía, pero encontró cenizas. Entre los escombros logró reconocer restos de lonas y algunos objetos completamente calcinados.

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Marisol calificó el siniestro como “la tragedia de su vida” y la de muchos otros comerciantes, al señalar que gran parte de los locatarios son madres solteras.

La comerciante narró que se encontraba en su casa, ubicada a dos calles del lugar, cuando recibió una llamada alertándola del incendio, por lo que acudió a la zona y al llegar observó chispas provenientes de uno de los edificios que alcanzaban los negocios exteriores, propagando rápidamente el fuego.

Indicó que los servicios de emergencia tardaron aproximadamente 15 minutos en arribar, mientras que elementos de la policía les solicitaban alejarse del área afectada.

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La comerciante señaló que hasta ayer no habían recibido apoyo por parte de las autoridades; indicó que los afectados requieren información sobre las causas del incendio, así como ayuda para reubicarse y continuar con sus actividades económicas.

“Nos quedamos sin nada, absolutamente nada. Sí necesitamos ese apoyo, porque verdaderamente lo necesitamos”, afirmó.

Destacó la solidaridad de otros comerciantes del Mercado de Sonora, quienes durante el miércoles colaboraron en la remoción de escombros y en el intento de rescatar mercancía. También les brindaron comida, agua y herramientas.

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