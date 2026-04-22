Naucalpan, Méx. – Fueron reabiertos a la circulación 3.2 km de carriles laterales de Periférico Norte rehabilitados con concreto hidráulico, entre los límites de Tlalnepantla y Naucalpan, dirección Ciudad de México.

En Circuito Circunvalación Poniente, donde comenzó el tramo, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez abanderó la inauguración de la obra que comprende hasta las inmediaciones del Parque Naucalli.

“Esta obra surge del trabajo coordinado y manejo adecuado de los recursos”, comentó la mandataria al destacar el trabajo del Gobierno municipal.

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La gobernadora mexiquense recomendó que se hagan obras que incidan directamente en la población. | Foto: Especial.

Gómez Álvarez indicó que el Gobierno estatal mantiene el objetivo de “no generar elefantes blancos”.

“Lo que hemos recomendado a nuestros presidentes municipales es que hagan obras que incidan directamente en la población y que lo que se establezca como meta se cumpla”, dijo.

Los 3.2 km son parte de los 10 km de Periférico Norte rehabilitados a cargo del Gobierno de Naucalpan, informó el presidente municipal Isaac Montoya Márquez.

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“Estamos dejando nuestra huella y sumándonos al proyecto de transformación que encabeza la gobernadora Delfina Gómez y nosotros ya completamos 10 km de esta rehabilitación de Periférico Norte”, comentó.

Del total de kilómetros rehabilitados por el Gobierno municipal de Naucalpan, “4.7 km fueron con concreto hidráulico RM45, la más alta durabilidad, y pues el resto de kilómetros es con concreto asfáltico”.

“Ponemos nuestra aportación a esta regeneración que nunca se había hecho desde que se construyó el Periférico”, señaló el alcalde de Naucalpan.

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JACL