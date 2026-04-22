La tarde de este miércoles, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aceptó la "honrosa encomienda" de la presidenta Claudia Sheinbaum para sumarla a su gabinete en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

“Estimadas y estimados compañeros de Morena, hoy quiero compartirles que me siento sumamente honrada por la invitación que he recibido de parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de formar parte de su gabinete al frente de la Consejería Jurídica. Le he compartido a la presidenta que sería un honor para mí seguir contribuyendo a la transformación desde esta trinchera”, señaló a través de sus redes sociales.

Alcalde Luján compartió un video en el que destaca el trabajo que hizo al frente del partido, como elevar al cuádruple las listas de afiliación. “Hoy somos más de 12 millones, somos el segundo partido más grande del mundo por población y el que más mujeres integra”, dijo.

Lee también De los inicios de Morena a la Consejería Jurídica; ella es Luisa María Alcalde y su paso por el partido guinda

Alcalde Luján también mencionó la creación de la escuela municipalista para fortalecer la formación de cuadros que lleguen a las alcaldías de todo el país desde Morena, retomar las actividades de la Secretaría de jóvenes, y el relanzamiento del periódico, regeneración, el medio oficial de comunicación entre los militantes del partido guinda.

“Por eso, me voy contenta y orgullosa de pertenecer a un Movimiento extraordinario, con mujeres y hombres valientes, honestos y dispuestos a seguir luchando por nuestro país.

Somos el Movimiento que fundó el mejor Presidente que ha tenido este país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador”, añadió.

Luisa María alcalde. Destacó que en breve los órganos de dirección del partido serán convocados para elegir al nuevo o la nueva presidenta del comité ejecutivo nacional de Morena.

Lee también Sheinbaum invita a Luisa Alcalde como consejera jurídica; Esthela Damián participará en Guerrero, anuncia

Con profundo orgullo y agradecimiento, acepto la honrosa encomienda de la Presidenta @Claudiashein como Consejera Jurídica del @GobiernoMX.



Contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera Presidenta de México.… pic.twitter.com/3kxTo7eYqg — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 22, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc