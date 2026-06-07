Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) convocó a los tamaulipecos a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque advirtió que México enfrenta una coyuntura marcada, por intereses geopolíticos y geoeconómicos.

Además llamó a defender la soberanía nacional ante los intereses externos, en su programa Diálogos con Américo, en el que advirtió que México vive una etapa histórica, en la que las decisiones fundamentales deben seguir siendo tomadas por las y los mexicanos.

Américo Villarreal llama a cerrar filas con Claudia Sheinbaum; defiende la soberanía nacional. Foto: Especial.

Estas decisiones deben ser bajo el mandato democrático del pueblo y sin subordinaciones a intereses ajenos al interés nacional.

“Vivimos una coyuntura de grandes intereses geopolíticos y geoeconómicos, pero también tenemos la responsabilidad histórica de preservar para las futuras generaciones una patria soberana, libre e independiente, capaz de decidir su propio destino”, aseveró.

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Asimismo en su mensaje el mandatario estatalaseguró que a dos años del triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que, pese a resistencias, el proyecto de nación de la presidenta Sheinbaum Pardo se ha consolidado con visión humanista en Tamaulipas y que hoy se cuenta con mayores oportunidades de educación, salud, protección social, desarrollo económico, movilidad y mejores condiciones para la paz social, con un gobierno eficiente.

“Hoy tenemos más bienestar, más infraestructura, más oportunidades y más justicia social. Estamos construyendo un Tamaulipas más fuerte dentro de un México soberano, libre e independiente.

Américo Villarreal llama a cerrar filas con Claudia Sheinbaum; defiende la soberanía nacional. Foto: Especial.

“Esa es la ruta que seguiremos defendiendo junto a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y junto al pueblo de México”, expresó.

Dijo que en esta coyuntura debe haber un compromiso para legar a los mexicanos del futuro una patria soberana e independiente, que se conduzca con decisiones propias, acordes a su marco constitucional, en libertad y con autodeterminación en el concierto internacional.

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Villarreal Anaya indicó que, pese al voto en contra de los partidos que representan a modelos neoliberales, los gobiernos de la transformación han consolidado en la Constitución y las leyes secundarias derechos sociales que nadie puede quitar y que deben ser defendidos por los propios ciudadanos.

Américo Villarreal llama a cerrar filas con Claudia Sheinbaum; defiende la soberanía nacional. Foto: Especial.

“Yo me quisiera imaginar que llegara un gobierno con otra forma de pensar, (diferente a) esta visión humanista y que dijera que fueran a cancelar los Bancos del Bienestar pues yo creo que, como instrumento de una política pública que quedó consagrada en la Constitución y que la persona recibe sus beneficios a través de estas instituciones, pues no lo permitiríamos como ciudadanos”, especificó.

Indicó que la presidenta Sheinbaum Pardo ha ejercido una Presidencia de la República con liderazgo, visión, oportunidad y metodología y que pese a esta coyuntura internacional se debe continuar con el gran proceso de despertar de conciencias en México.

“El pueblo es de donde emana la soberanía de nuestra nación y podemos seguir trabajando en conjunto con este gran desarrollo que se está teniendo desde el punto de vista humanista, progresista, en nuestra nación y que bajo esos lineamientos podamos nosotros seguir teniendo estas grandes oportunidades como nación, como patria soberana, libre e independiente”, agregó.

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Villarreal Anaya aceptó que nadie dijo que sería fácil consolidar los cambios que se han instrumentado con los gobiernos humanistas de la transformación y que muchas veces se enfrentan frenos por intereses internos e intereses externos que no comulgan con una visión de un beneficio social y de bienestar general.

Y es que reconoció que existen intereses externos y también intereses internos que no comparten la visión de justicia social impulsada por la Cuarta Transformación, pero aseguró que los avances alcanzados durante los últimos años demuestran que el camino emprendido está dando resultados.

“Hay que seguir sembrando, hay que seguir cultivando, seguir cuidando lo que sembramos; en muchas de las condiciones de estos 7 años, de esta gran transformación, ya vemos cosecha, ya vemos resultados, como son los grandes programas de bienestar social, como vemos ya grandes obras de infraestructura que dan grandes oportunidades de desarrollo a nuestras comunidades a lo largo y ancho de nuestro país y que se reflejan en el estado de Tamaulipas y que muchas de las cosas que actualmente estamos sembrando”, precisó.

dmrr