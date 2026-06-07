Morelia, Michoacán.- El senador morenista Raúl Morón Orozco, fue citado por la Fiscalía de Michoacán, a declarar, en calidad de testigo, ante la denuncia presentada en su contra por la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, con relación al asesinato de su esposo Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Morón Orozco está citado para este martes 9 de junio a las 11:00 horas, en la Fiscalía Especializada en materia de Homicidio Doloso.

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Al igual que Raúl Morón, también han comparecido, el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua y el diputado federal y exgobernador, Leonel Godoy Rangel, quienes, convirtieron su llamado de la FGE, en un mitin político.

Morón, Campos y Godoy, son acusados por Grecia Quiroz, de cometer actos ilícitos y amenazas hacia Carlos Manzo, quien los señaló públicamente en diferentes videos y los responsabilizó de cualquier cosa que le pasara.

La Fiscalía michoacana cotejó la veracidad del material multimedia y llamó a los tres actores morenistas, antagónicos de Manzo Rodríguez.

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