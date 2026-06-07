[Publicidad]
Morelia, Michoacán.- El senador morenista Raúl Morón Orozco, fue citado por la Fiscalía de Michoacán, a declarar, en calidad de testigo, ante la denuncia presentada en su contra por la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, con relación al asesinato de su esposo Carlos Alberto Manzo Rodríguez.
Morón Orozco está citado para este martes 9 de junio a las 11:00 horas, en la Fiscalía Especializada en materia de Homicidio Doloso.
Lee también Morena y PT denuncian presuntas detenciones arbitrarias en Coahuila; INE reporta jornada sin interrupciones
Al igual que Raúl Morón, también han comparecido, el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua y el diputado federal y exgobernador, Leonel Godoy Rangel, quienes, convirtieron su llamado de la FGE, en un mitin político.
Morón, Campos y Godoy, son acusados por Grecia Quiroz, de cometer actos ilícitos y amenazas hacia Carlos Manzo, quien los señaló públicamente en diferentes videos y los responsabilizó de cualquier cosa que le pasara.
La Fiscalía michoacana cotejó la veracidad del material multimedia y llamó a los tres actores morenistas, antagónicos de Manzo Rodríguez.
Aseguran 550 artefactos explosivos en El Rosario, Sinaloa; hallan camioneta robada y material para ataques con drones
dmrr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Fuertes lluvias provocan inundaciones en el oriente del Edomex; colapsan vialidades
Metrópoli
Lluvias generan afectaciones en CDMX; reportan encharcamientos, árboles caídos y viviendas dañadas
Universal Deportes
Así fue el espectacular recibimiento de la Selección de España en México
Mundo
Ataque a puñaladas en tren de Nueva York deja seis heridos; el agresor está "bajo custodia"
Sección
Canje de Armas 2026 retira de las calles 218 armas, 353 granadas y más de 6 mil cartuchos en el Edoméx
Sección
¿Por dónde pasará el Trolebús Ixtapaluca? La ruta que conectará la CDMX y el Edomex
Sección
Fashion Art fusiona lucha libre y futbol con playeras mundialistas del Tri
Sección
Paul McCartney estrena disco y viaja a sus años antes de The Beatles