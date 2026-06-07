Culiacán, Sin.- En labores de patrullaje por la colonia Lola Beltrán, en el municipio de El Rosario, elementos federales y estatales localizaron en un lote baldío, semioculta una camioneta Jeep JT y en un inmueble cercano un total de 550 artefactos explosivos de diversos diseños y tamaños.

Las autoridades de seguridad pública del estado, informaron que en el interior de la camioneta localizada, se encontraron puas de acero para dañar neumáticos y al verificar su registro, se descubrió que esta tiene reporte de robo.

Al continuar la vigilancia en el mismo sector, observaron que en una vivienda en forma visible, se encontraba un tanque de oxigeno, al inspeccionar el sitio, encontraron diversos artefactos explosivos improvisados, por lo que se aseguró la zona.

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Aseguran 550 artefactos explosivos en El Rosario, Sinaloa; hallan camioneta robada y material para ataques con drones. Foto: Especial

Los elementos expertos en explosivos que llegaron al lugar, primeramente encontraron 53 piezas pequeñas para ser lanzadas desde drones, con un peso de 10 kilos cada uno de estos.

También, se descubrieron 20 artefactos tipo Claymore, con un peso de tres kilos cada uno de ellos, 490 más tipo mina doble proposito, con capacidad de activación por presión ejercida por la victima o mediante activación eléctrica por usuario

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