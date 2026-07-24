La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Jamieson Greer, representante comercial de EU, en compañía del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos”, dijo.

En la reunión, Greer agradeció a la Presidenta su liderazgo y compromiso para fortalecer la relación económica entre Estados Unidos y México. Ambos coincidieron en la importancia de la cooperación bilateral y subrayaron la urgencia de robustecer la manufactura en la región, reforzar las cadenas regionales de suministro y hacer frente al aprovechamiento indebido por parte de países no integrantes del T-MEC (free-riding), de acuerdo con una declaración conjunta.

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