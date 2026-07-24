Guillermo Arriaga, escritor de Amores peros, tiene una nueva alegría por el futbol mexicano: el regreso del Atlante, el equipo de sus amores, a la primera división mexicana.

Seguidor de los Potros de Hierro desde que tenía siete años, el también realizador confía que en el torneo, que acaba de comenzar, no sólo harán un buen papel, sino que en dos años más, como ha ocurrido en los ascensos anteriores, será campeón.

“Los atlantistas somos pocos, somos selectos, como el caviar”, dice.

Hoy, el equipo azulgrana enfrentará en el Estadio Banorte, donde jugará como local, al América.

Viene de una derrota, la semana pasada, con el Necaxa. Como director técnico del Atlante estará Miguel El Piojo Herrera, quien fue campeón como jugador en el equipo en los 90.

“Es un referente, ha sido director técnico de la Selección Nacional, podrá darle mucho espíritu al equipo.

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“Basta ver la historia de lo que el Atlante hace, en anteriores descensos, cuando vuelve a primera, juega finales y es campeón, así va a ser”.

Arriaga es atlantista desde su infancia por “culpa” de dos jugadores: el portero Raúl Orvañanos, que ahora es narrador y comentarista, y el mediocampista Luis Alvarado.

El Atlante descendió en 2014 y nunca pudo ascender a primera. Hace unos meses la familia Escalante logró comprar la franquicia del Mazatlán y así volver a primera.

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“En todo este tiempo nunca pensé en dejar de ser atlantista o cambiar de equipo, jamás”, subraya Arriaga.

“Estoy agradecido con Emilio Escalante por haber recuperado al equipo, de haberlo regresado a Primera División, hay que ser muy aventado para comprar un equipo con todo el riesgo que eso conlleva”.

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