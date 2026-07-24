La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el llamado para que las juventudes de México no se integren a los grupos de la delincuencia y aseguró que “la narrativa es importantísima”.

Al presentar la segunda edición de México Canta en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que con estos programas del gobierno, los y las jóvenes cantan por la paz y contra las adicciones.

Indicó que también se promueven valores, el amor dentro de la música mexicana y el vínculo entre las familias de México y Estados Unidos.

Añadió la Presidenta que el concurso también es una estrategia que se suma a otras acciones como la construcción de más escuelas o las Becas para el Bienestar.

Al tener en el Salón Tesorería como invitado al cantante de reguetón mexa El Bogueto y a los siete mexicoestadounidenses seleccionados de México Canta, la Mandataria federal señaló que algunas series de televisión pretenden promover a las juventudes una idea de “éxito” si se integran a un grupo delincuencial.

“Pretenden promover hacia los jóvenes una idea de que si te involucras con algún grupo delictivo vas a ser exitoso; vas a tener dinero; mujeres, porque eso es lo que promueven, lamentablemente, una vida de lujos, en fin.

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“¿Entonces qué pasa en un joven? Convierten en un héroe o en una heroína a un capo de la droga y nosotros estamos en contra de eso porque eso no es vida para los jóvenes, eso es muerte”, declaró la Titular del Ejecutivo.

Sheinbaum Pardo señaló también que la narrativa “es importantísima” en las juventudes.

Apuntó que la sociedad, padres de familia y gobierno deben cuidar a las y los jóvenes en un trabajo colectivo, con acciones culturales como la promoción de los pueblos originarios.

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Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, destacó que México Canta es parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Esta iniciativa ha tenido el propósito de dar derechos y oportunidades a jóvenes que encuentran en la música una vocación, cambiar las narrativas sin tener que hacer apología de la violencia.

“Y como se ha mencionado muchísimas veces, no se trata de prohibir ningún tipo de música, simplemente se trata de hacer una plataforma que pueda fortalecer y fomentar otro tipo de música”, declaró Curiel de Icaza.

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Por su lado, El Bogueto alentó a las y los jóvenes a salir adelante con talento, creatividad, trabajo y con la música.

“Quiero que el mensaje para los del barrio, para la gente que está en otros lados, pues se motive, tenga la iniciativa de cumplir sus sueños. Que no importa de dónde seas, no importa el qué dirán, de dónde vengas. “Si no tienes oportunidades, aquí está la clara prueba de que puedes lograr cosas grandes viniendo del barrio”, expresó el intérprete de Cuando no era cantante.

El participante Joshua Soto señaló que México Canta es mucho más que una competencia, pues se trata de una oportunidad de demostrar que la música inspira, une y lleva mensajes positivos.

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En la edición de México Canta 2026, la secretaria de Cultura reportó que se registraron en una plataforma virtual 16 mil 289 participantes; 10 mil 528 de México y 5 mil 761 de Estados Unidos.

El 13 de septiembre será la final del concurso en el Auditorio Nacional y los ganadores formarán parte del talento invitado al Zócalo de la Ciudad de México para los festejos del 15 de septiembre próximo.

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