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EL UNIVERSAL viajó a Macondo (hasta Colombia) para recorrer los escenarios en los que se desarrolla la segunda parte de "Cien años de soledad".
En esta nueva entrega, el pueblo deja atrás su inocencia y el aislamiento con el que fue fundado, para entrar a una etapa marcada por la llegada del tren, la electricidad y una decadencia que terminará por cumplir la maldición que persigue a la familia desde sus orígenes.
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Así, pudimos conocer la estación ferroviaria, levantada desde cero y por 150 personas; y la Casa Buendía, una construcción de mil 750 metros cuadrados, levantada dentro de una carpa que fue diseñada para controlar por completo la iluminación.
"Cien años de soledad" estrenará su segunda parte en dos etapas, los primeros siete capítulos estarán disponibles este próximo 5 de agosto en Netflix, mientras que el último episodio podrá verse hasta el 26 del mismo mes.
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