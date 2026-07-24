EL UNIVERSAL viajó a Macondo (hasta Colombia) para recorrer los escenarios en los que se desarrolla la segunda parte de "Cien años de soledad".

En esta nueva entrega, el pueblo deja atrás su inocencia y el aislamiento con el que fue fundado, para entrar a una etapa marcada por la llegada del tren, la electricidad y una decadencia que terminará por cumplir la maldición que persigue a la familia desde sus orígenes.

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Así, pudimos conocer la estación ferroviaria, levantada desde cero y por 150 personas; y la Casa Buendía, una construcción de mil 750 metros cuadrados, levantada dentro de una carpa que fue diseñada para controlar por completo la iluminación.

"Cien años de soledad" estrenará su segunda parte en dos etapas, los primeros siete capítulos estarán disponibles este próximo 5 de agosto en Netflix, mientras que el último episodio podrá verse hasta el 26 del mismo mes.

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La lluvia y la vegetación invaden los patios de Macondo, una transformación visual que anticipa la decadencia del pueblo en la segunda parte de la serie. Foto: Netflix.

Uno de los nuevos espacios de Macondo recrea un teatro de época, con escenario, cortinajes y mobiliario construido especialmente para la producción. Foto: Netflix.

El vagón de segunda clase fue construido con interiores completos para permitir la filmación de escenas dentro del tren. Foto: Netflix.

Los salones de la Casa Buendía cambian con la llegada de Fernanda del Carpio: aparecen cortinas pesadas, símbolos religiosos y una atmósfera más fría y solemne. Foto: Netflix.

La cocina de la Casa Buendía es completamente funcional: las estufas, hornos, lavabos y utensilios pueden utilizarse durante el rodaje. Foto: Netflix.

La producción construyó una locomotora funcional y 180 metros de vía para representar la llegada del ferrocarril y de la compañía bananera a Macondo. Foto: Instagram.

Las nuevas calles muestran el crecimiento del pueblo, la economía informal y las diferencias sociales que cobrarán mayor fuerza en la segunda parte. Foto: Netflix.

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