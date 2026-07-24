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Cuernavaca, Mor.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los productores de caña de azúcar de Morelos han sido beneficiados con los programas del Gobierno federal y destacó el aumento de la cuota de exportación de azúcar hacia Estados Unidos, medida que, aseguró, permitirá dar mayor certidumbre al precio de la caña.
Al iniciar su conferencia matutina desde Cuernavaca, la Mandataria informó que, al concluir su conferencia matutina, sostendrá un evento con productores cañeros del estado como parte de su gira de trabajo por Morelos.
“Prácticamente todos los cañeros tuvieron acceso al programa Producción para el Bienestar y recibieron otros apoyos”, señaló.
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Sheinbaum resaltó como un logro el incremento de la cuota de exportación de azúcar al mercado estadounidense, al pasar de 250 mil a un millón de toneladas, lo que, dijo, contribuirá a garantizar mejores condiciones para el precio de la caña y del azúcar.
La Presidenta indicó que, además del encuentro con los productores, inaugurará un proyecto de vivienda en Jojutla antes de continuar su gira de trabajo por Guerrero.
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Por su parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, dio la bienvenida a la titular del Ejecutivo federal y reconoció el respaldo del Gobierno de México al estado. Destacó la coordinación con la Federación en distintos proyectos y reiteró el compromiso de su administración para impulsar el desarrollo de la entidad, incluido el fortalecimiento del sector agrícola.
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