Cuernavaca, Mor. - La Asociación de Litigantes Unidos de Morelos respaldó al abogado Fernando Gómez-Mont ante las críticas de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, por representar legalmente al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

Víctor Javier Hernández Vega, presidente de la asociación en Morelos, afirmó que la lideresa de Morena está coartando el derecho al libre ejercicio de una profesión, donde todo abogado puede defender a cualquier persona, no importa cuál es la situación, lo importante es el principio de presunción de inocencia. Ella está hablando de delincuente cuando todavía no ha sido vencido el juicio, dijo.

“Si desde este momento permitimos que el partido del Estado empiece a no dejar que el abogado ejerza su profesión, vamos a terminar mal. La Asociación del Litigantes de Morelos no estamos de acuerdo con esta cuestión porque coartan un derecho a la libre profesión”, afirmó.

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Hernández Vega sostuvo que la abogacía es una profesión lícita y el actor no puede ser criticado por llevar un asunto. “¿Entonces el Estado nos va a definir a quién vamos a defender y cómo vamos a defender?, eso es lo que nos vamos a permitir”, expresó.

En conferencia de prensa, el dirigente de la asociación morelense de litigantes consideró que los señalamientos de la presidenta nacional de Morena criminalizan la profesión de abogado, y citó que la actividad profesional de un médico al operar a un presunto delincuente no lo convierte en lo mismo.

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Esos señalamientos, insistió el abogado, no deben permitirse porque el litigante comienza a correr riesgos al ser estigmatizado como delincuente, y después el Estado va a decir que también esa persona o el el litigante forma parte de esa comunidad.

“Nosotros simplemente pedimos respeto a la profesión. Ellos son actores políticos, que dejen que la administración de la justicia haga su tarea”, pidió.

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