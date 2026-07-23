El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, dio a conocer los beneficios que traerá la Línea 5 del Cablebús en la demarcación, con una reducción en los tiempos de traslado y un ahorro en el gasto diario de transporte para quienes viajan hacia Mixcoac.

En redes sociales, el edil publicó que en un recorrido que actualmente toma 76 minutos en transporte público en Álvaro Obregón, se reduciría a 36 minutos en Cablebús, lo que representa un ahorro de 40 minutos diarios.

Así serían los ahorros por colonia

La comparación difundida por el morenista indica que quienes viajan de San Bartolo Ameyalco a Mixcoac pasarían de gastar 14.50 pesos a 7 pesos, lo que representa un ahorro de 7.50 pesos por viaje.

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🚡La Línea 5 del Cablebús traerá grandes beneficios para Álvaro Obregón: traslados más rápidos, ahorro en el gasto diario y una mejor conexión con el resto de la ciudad.



Colonias y pueblos como San Bartolo Ameyalco, Tetelpan, Lomas de la Era y Olivar del Conde tendrán una… pic.twitter.com/3iFGGid7UW — Javier López Casarín 💥🚀 (@LopezCasarinJ) July 23, 2026

En el caso de Lomas de la Era y La Angostura, el gasto promedio actual es de 18 pesos, mientras que con el Cablebús sería de 7 pesos, por lo que el ahorro ascendería a 11 pesos en cada recorrido.

Para los usuarios que se trasladan del Pueblo de Tetelpan a Mixcoac, el costo disminuiría de 13.50 pesos a 7 pesos, es decir, un ahorro de 6.50 pesos por viaje.

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En tanto, los recorridos desde Centenario, Colinas del Sur y Olivar del Conde tendrían un gasto de 8.50 pesos en el transporte actual y de 7 pesos con el Cablebús, lo que significaría un ahorro de 1.50 pesos por traslado.

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Javier López Casarín también aseguró que la Línea 5 del Cablebús mejorará la movilidad de miles de habitantes de Álvaro Obregón, ya que “la Línea 5 del Cablebús traerá grandes beneficios para Álvaro Obregón: traslados más rápidos, ahorro en el gasto diario y una mejor conexión con el resto de la ciudad”.

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Añadió que comunidades como San Bartolo Ameyalco, Tetelpan, Lomas de la Era y Olivar del Conde contarán con una alternativa de movilidad más segura y eficiente.

“Colonias y pueblos como San Bartolo Ameyalco, Tetelpan, Lomas de la Era y Olivar del Conde tendrán una alternativa de movilidad más segura y eficiente, reduciendo tiempos de traslado y acercando oportunidades para miles de familias”, concluyó.

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