A principios de la próxima semana quedaría concluida la reparación de un socavón que se originó el martes en el cruce de las calles Guty Cárdenas y Ricardo Castro, en la alcaldía Álvaro Obregón.

En el lugar, que se encuentra cerrado a la circulación vehicular, se encuentran laborando personal de la alcaldía y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), quienes informaban a vecinos sobre las labores y el tiempo para reparar la oquedad.

Se pudo observar, durante un recorrido de EL UNIVERSAL, que hay un conjunto departamental a escasos metros del socavón, y que hay obras de construcción cerca de este punto.

A principios de la próxima semana quedaría concluida la reparación de un socavón. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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Algunos vecinos comentaban a las autoridades que también se deben repavimentar otros puntos de la colonia para evitar nuevas oquedades. Como respuesta, el personal operativo respondió que, una vez reparado el socavón, procederían con otras reparaciones.

La alcaldía Alvaro Obregón informó que, desde que recibió el reporte, desplegó personal de la Dirección de Protección Civil y de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, a través de las áreas de Operación Hidráulica, Drenaje, Minas y Taludes, quienes trabajan de manera coordinada con Segiagua, autoridad competente en materia de infraestructura hidráulica.

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El socavón tiene dimensiones aproximadas de dos metros de diámetro por seis metros de profundidad, y se originó por la fractura de un pozo de visita y la ruptura de un albañal.

La Segiagua precisó que se reconstruyen cinco metros de colector, tres pozos de visita y las descargas de la atarjea, así como las descargas de dos bocas de tormenta. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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Como parte de las acciones correctivas, se realizará la reconstrucción del pozo de visita y la reconexión del albañal dañado, trabajos que se realizan bajo la coordinación técnica de Segiagua, y con el apoyo operativo de la alcaldía.

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En tanto, la Secretaría del Agua precisó que se reconstruyen cinco metros de colector, tres pozos de visita y las descargas de la atarjea, así como las descargas de dos bocas de tormenta.

La noche del martes, durante las maniobras realizadas para reparar el socavón, una máquina de trascabo impactó accidentalmente una tubería de gas natural. La situación fue controlada en aproximadamente 15 minutos con la intervención de los cuerpos de emergencia, por lo que no fue necesario evacuar a las y los vecinos.

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Sin embargo, informó la alcaldía, de manera preventiva, personal de Protección Civil notificó a los inmuebles cercanos para solicitar el cierre temporal de válvulas de gas y evitar el encendido de aparatos mientras el Heroico Cuerpo de Bomberos realizaba las maniobras correspondientes.

Asimismo, elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil mantienen cerrado el cruce de Calle Canario S/N, Esq. Calle 10, Col. Tolteca, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150, Ciudad de México. ambas calles para garantizar la seguridad de la población y facilitar los trabajos.

vr