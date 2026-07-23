Nezahualcóyotl, Méx.-Para reducir los riesgos de inundaciones en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, en 2025 se iniciaron y están por concluirse 96 obras hidráulicas, mientras que en 2026 se iniciarán otras 106 de estas características.

Como parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mejorar el abasto de agua y mitigar inundaciones en el oriente del Estado de México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ejecuta proyectos estratégicos con una inversión total estimada en más de 23 mil 300 millones de pesos.

Entre las obras destacan la planta potabilizadora Lago de Guadalupe, que suministrará 3 mil litros de agua por segundo a Cuautitlán Izcalli y Teoloyucan, además de la rehabilitación de una línea de conducción de 14 kilómetros.

La Conagua ejecuta proyectos estratégicos con una inversión total estimada en más de 23 mil 300 millones de pesos. Foto: Especial

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Según la dependencia federal, este proyecto permitirá en el mediano plazo distribuir agua a otros municipios, incluidos Los Reyes La Paz, Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl y Ecatepec.

Además, se desarrolla un sistema de aprovechamiento de agua de lluvia en la Laguna de Zumpango, que incrementará el suministro en 3 mil litros por segundo durante el estiaje y hasta 5 mil litros por segundo en temporada de lluvias.

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Se incluye el reforzamiento de bordos, una planta potabilizadora, una de tratamiento, dos plantas de bombeo y 27 kilómetros de acueducto.

En 2026 se iniciarán otras 106 obras de estas características. Foto: Especial

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En Ecatepec se rehabilitan 24 pozos para mejorar el abasto en una de las zonas más afectadas por la escasez.

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En materia de desalojo, los colectores Teotongo y Pinos —en etapa final— incrementarán la capacidad en 4 mil y 3 mil litros por segundo, respectivamente.

Ya operan los colectores Carmelo Pérez y el cárcamo Xochiaca, con los que se aumentó en 16 mil litros por segundo la capacidad de desalojo en Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz, junto con la ampliación de capacidad en las lagunas El Salado y Churubusco, precisó la Conagua.

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Además, se encuentra en etapa final la ampliación de los cauces de la laguna de regulación Churubusco y avanza la segunda etapa del colector Chalco, que es clave para resolver inundaciones severas en Chalco y Valle de Chalco, especialmente en colonias como Jacalones y Culturas de México.

“Con estas acciones, el Gobierno de México implementa una estrategia integral y definitiva en una región que durante años careció de soluciones estructurales, mejorando la calidad de vida y protegiendo a la población del oriente del Estado de México”, destacó la Conagua.

vr/cr