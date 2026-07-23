Tecámac, Méx. – Los gobiernos estatales de la región centro del país, en coordinación con el gobierno federal, reforzarán los trabajos de inteligencia para reducir los homicidios dolosos, las extorsiones y el robo de transporte, informó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

La mandataria mexiquense encabezó la Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y Seguridad en el Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento de Tecámac (Cicatec), en la que participaron las gobernadoras Clara Marina Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Evelyn Cecia Salgado Pineda, de Guerrero, y Margarita González Saravia, de Morelos, así como representantes de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

También, asistieron autoridades federales y estatales de seguridad, entre ellos el subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, José Luis Rodríguez Díaz de León; Carlos Arceo Castañeda, director general de Caminos y Puentes Federales (Capufe); mandos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, además de secretarios de seguridad y fiscales de las entidades participantes.

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Previo a la reunión interestatal, Delfina Gómez Álvarez presidió la Mesa de Paz con su gabinete, mandos de procuración de justicia y fuerzas armadas para dar seguimiento a las acciones de construcción de paz en la entidad.

En su mensaje, la gobernadora mexiquense detalló los avances registrados en el Estado de México expuso que es necesario fortalecer la coordinación.

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“Vamos a reforzar los trabajos de inteligencia para seguir trabajando y avanzando en nuestros resultados positivos”, afirmó.

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Delfina Gómez Álvarez explicó que en la reunión se abordó de manera específica “ese trabajo para la reducción de homicidio dolosos, extorsión y robo de transporte, así como fortalecer el marco jurídico en coordinación con nuestros legisladores de checar también los 200 penintenciarios en cuanto a la población. En cuanto al grado de supervisión se tiene que hacer en cada uno y la infraestructura”.

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Los gobiernos estatales de la región centro del país, en coordinación con el gobierno federal. Foto: especial

La mandataria destacó la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar esta coordinación interestatal. “Es un honor ser la sede interestatal de coordinación por la paz y seguridad que nos instruyó nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de coordinar estrategias de seguridad y bienestar para seguir avanzando en la construcción de paz”, señaló.

Gómez Álvarez mencionó logros obtenidos en la entidad: “Hemos logrado reducir índices delictivos como el homicidio en 58% y robos a vehículos en casi 60%”. Atribuyó estos resultados a la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, los gobiernos municipales y las administraciones estatales presentes.

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La gobernadora subrayó que la estrategia incluye el fortalecimiento del trabajo en equipo, la comunicación, la investigación, la capacitación, el seguimiento de los elementos y el uso de la tecnología. “Todo esto lo vamos a hacer con la finalidad de lograr día con día la confianza de nuestra ciudadanía”, indicó.

Para Delfina Gómez Álvarez, la paz trasciende las estadísticas. “Para nosotros, la paz no son cifras, la paz tiene rostro humano. Detrás de cada acuerdo tomado en esta mesa están las familias, nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores que merecen vivir con tranquilidad”, expresó.

LL