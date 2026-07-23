La alcaldía Magdalena Contreras ordenó la suspensión de actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles y vía pública, en las colonias La Magdalena, Barranca Seca, Pueblo Nuevo Bajo, Pueblo Nuevo Alto, El Rosal, La Carbonera, Potrerillo y San Nicolás, Totolapan, con motivo de la festividad de “Santa María Magdalena Atlitic”.

En la Gaceta Oficial de este jueves, la demarcación precisó que la medida aplicará los días viernes 24, sábado 25, domingo 26 y lunes 27 de julio, en un horario de las 19:00 a las 23:59 horas de cada día señalado.

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La suspensión aplicará para los establecimientos que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, así como aquellos que se instalen temporalmente y en cualquier otro similar en los que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación, incluyendo el servicio a domicilio o a través de plataformas digitales en el que se comercialicen u obsequien bebidas alcohólicas para el consumo humano.

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