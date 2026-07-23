La Secretaría de las Mujeres dio a conocer que implementará una estrategia para prevenir la violencia digital en colaboración con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), Google, YouTube, Meta y TikTok, enfocada en la difusión de mensajes educativos cada 25 de mes para promover entornos virtuales libres de violencia.

En un boletín conjunto, la dependencia federal detalló que estas acciones forman parte del Primer Acuerdo de colaboración voluntaria para combatir las violencias en el ámbito digital.

Detalló que esta estrategia se enmarca en el Día Naranja, iniciativa mundial que se realiza los días 25 para promover la sensibilización y prevención, así como el derecho de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia.

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De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, los días 25 de cada mes se compartirán mensajes educativos y preventivos en las cuentas oficiales de la dependencia federal, de la ATDT, Google, Meta, YouTube y TikTok.

“Estos contenidos están dirigidos a fortalecer la cultura de la seguridad digital, promover el uso responsable de las plataformas y contribuir a la construcción de espacios digitales libres de violencia para mujeres, adolescentes y niñas”, indicó.

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En ese sentido, resaltó que esta estrategia representa el compromiso del Gobierno Federal y de las plataformas virtuales de avanzar hacia una vida libre de violencia para todas las mexicanas.

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En enero de este año, Grok, la inteligencia artificial de X, desató polémica a nivel mundial porque facilitaba a usuarios la elaboración de deep fakes pornográficos de cualquier persona en cuestión de segundos, tan solo subiendo la instrucción y dando la instrucción “Grok, ponla en bikini”.

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La Secretaría de las Mujeres, entonces encabezada por Citlalli Hernández Mora, condenó el uso de IA generativa para violentar digitalmente a mujeres y niñas con la manipulación y difusión de imágenes explícitas sin consentimiento de las víctimas.

Sin embargo, pese a que se buscó un acercamiento con X para alinear sus normas de convivencia con respeto a los derechos humanos, la dependencia informó que le resultó imposible establecer comunicación la red social propiedad del magnate Elon Musk, debido a que no cuenta con oficinas en México.

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En esta estrategia, donde se sumaron Meta, Google, YouTube y TikTok, la red social X permanece ausente, aunque desde enero la Secretaría de las Mujeres advirtió que “la ausencia de sedes locales no exime a ninguna empresa tecnológica de su responsabilidad ética y legal para con sus usuarias en territorio mexicano”.

Cabe destacar que desde la renuncia de Hernández Mora a la titularidad de Mujeres el pasado mes de abril, la dependencia federal permanece sin titular en funciones.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum designó a Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República, como próxima secretaria de las Mujeres, la legisladora morenista no desempeñará este cargo hasta el 1 de septiembre, día en que concluirá su periodo legislativo.

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