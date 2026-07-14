La Secretaría de las Mujeres informó que mantendrá a disposición de la doctora María Felicia Jiménez los servicios de atención integral, asesoría, acompañamiento psicosocial y demás mecanismos de apoyo institucional, en caso de que ella así lo solicite.

En un posicionamiento, la dependencia señaló que la atención se brindará con pleno respeto a su voluntad, autonomía y dignidad, y reiteró su compromiso de acompañar a las mujeres que enfrentan cualquier tipo de violencia mediante mecanismos especializados de atención y protección.

El pronunciamiento ocurre luego de que se informó que María Felicia Jiménez no acudirá a la audiencia programada para ratificar el perdón que otorgó a su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, al argumentar que enfrenta un fuerte asedio mediático.

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La audiencia programada para este martes dentro del proceso penal que enfrenta Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos, por el delito de violencia familiar, se desarrolló con la ausencia de la víctima, María Felicia Jiménez Lavie, quien informó, mediante un escrito presentado por su asesor jurídico, que no comparecerá ante la autoridad judicial.

La carta fue dirigida a la jueza de Control, Adriana Correa Ortiz, y entregada por el asesor jurídico de María Felicia. En ella se hace constar que el pasado 13 de julio de 2026 la víctima sostuvo una videollamada, a través de la plataforma Meet, con el agente del Ministerio Público, Juan Carlos Lagunas Suástegui; la asesora jurídica Aleida Ramírez Catalán y una psicóloga.

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La víctima manifestó que permanece resguardada en su domicilio junto con sus hijos, especialmente con el menor de edad, para protegerlos de la exposición pública. "Los medios han sido crueles y no nos dan tiempo ni espacio", dijo en el escrito.

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La Secretaría de las Mujeres reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y con la atención de quienes viven situaciones de violencia, garantizando un trato digno, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, libre de revictimización y sin discriminación.

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Asimismo, reiteró que los servicios institucionales permanecerán disponibles para María Felicia Jiménez en caso de que decida hacer uso de ellos, respetando en todo momento sus decisiones y su proceso personal.

em/apr