Sobre la condición que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) puso a Morena para sostener la alianza en Chihuahua, que fuera el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, el próximo candidato a gobernador, la presidenta del partido guinda, Ariadna Montiel Reyes, dijo que no hay problema dentro de la coalición.

“Para eso son los procesos de aspiración, para que cada quien convenza a la gente, en este caso, pues para ganar una encuesta. Es válido que cada quien ofrezca su apoyo a los que crean que son los mejores. De eso no hay que espantarnos, al contrario, es la pluralidad. (…) Nosotros somos un proyecto democrático y hay que tomarlo de esa manera, entonces, todo bien, todo en calma”.

“Entonces estamos muy bien, la coalición vamos muy bien, pero las decisiones se toman acá, en la mesa central, en la mesa nacional, no se van a tomar en los estados, todo se va a hacer desde aquí, y desde los coordinadores estatales hasta los coordinadores de la regidurías”, precisó.

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La semana pasada, el coordinador político nacional del Partido Verde, Arturo Escobar, afirmó que la alianza con Morena y el Partido del Trabajo en Chihuahua está condicionada a que Cruz Pérez Cuéllar sea designado coordinador Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en esta entidad.

“Lo quiero decir muy claro: tenemos toda la convicción de hacer la alianza con Morena y con el PT, y esa alianza tiene una condición para que vayamos juntos, y esa condición es que el coordinador sea Cruz Pérez Cuéllar”, dijo Escobar en ese momento.

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