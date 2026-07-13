Ecatepec, Méx. - Morena en el Estado de México reforzará su estrategia territorial electoral en la zona sur de la entidad y mantendrá su presencia en regiones de alta densidad poblacional, como la zona oriente, con énfasis en municipios como Ecatepec y Nezahualcóyotl, anunció la dirigente estatal Luzma Hernández Bermúdez.

La presidenta de ese instituto político en la entidad mexiquense expuso en conferencia de prensa los principales ejes que se llevarán a cabo en los próximos meses. Además, presentó los avances de las asambleas en defensa de la soberanía nacional y de los talleres de formación política.

Hernández Bermúdez dijo que el partido incrementa su trabajo en el poniente del Valle de México, en la zona que antes se identificó como Corredor Azul, específicamente en Naucalpan y Atizapán, así como en el sur del estado, en localidades como Tejupilco, Texcaltitlán y Tlatlaya, entre otras.

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“Consideramos la parte sur que nos hace un llamado, pero también en donde tenemos densidad de población en el Valle de México, empezando por la zona oriente y terminando en la norte. Esa es nuestra estrategia. No la implementamos nosotros, ya estaba implementada desde el trabajo que hacemos de la mano con la política social y de bienestar”, declaró la dirigente.

A casi año y medio que llevan de gestión los actuales gobiernos municipales y con la mirada puesta en el proceso electoral de 2027, Hernández Bermúdez evaluó el desempeño de los alcaldes y alcaldesas morenistas.

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Reconoció que algunos han cumplido de manera destacada y merecen calificación de 10, mientras que otros han fallado a la ciudadanía y obtienen 5 o incluso 0, aunque no especificó cuáles son.

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“Más que calificarnos nosotros, quienes los califican son los ciudadanos, sus habitantes. Entonces, que tengan claro que eso es lo que tienen que atender principalmente. Podrán ser muy buenas personas, pero quien manda es la ciudadanía”, enfatizó.

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La líder estatal informó además que Morena en el Estado de México espera la validación del Instituto Nacional Electoral (INE) de un padrón cercano a los dos millones de militantes afiliados en la entidad. Este registro, una vez aprobado, consolidará la base orgánica del partido de cara a los próximos comicios.

La estrategia expuesta combina la consolidación en bastiones tradicionales con la expansión hacia regiones donde el partido identifica oportunidades de crecimiento y mayor cercanía con la población, explicó.

dmrr