Para Jorge D´Alessio es natural que Marichelo esté borrándose los tatuajes que se hicieron, cuando aún eran pareja; también aclara que él lo piensa conservar y, además, niega que la joven que fue captado recientemente sea su novia formal.

Matute, grupo del que es líder el hijo de Lupita D´Alessio, se presentó este lunes, 13 de julio, en Guaymás, Sonora y, horas antes de su presentación, Jorge fue captado en las instalaciones del aeropuerto de la CDMX.

Ahí, "Ventaneando" lo cuestionó acerca de qué opinión le merecía que su exesposa, y madre de sus tres hijos, comenzara el proceso para removerse los dos tatuajes que, años atrás se realizaron, como símbolo de su amor.

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Sin chistar, el mayor de los D´Alessio expresó que, a su parecer, se trata de un paso normal, luego del divorcio, el cual, como han afirmado en últimas semanas tuvo lugar de forma civilizada, especialmente, por el bien de sus hijos, Ana Paula, Santiago y Patricio.

"Eso es un proceso normal; no, no, yo me lo voy a dejar, porque, justo, está aquí, donde están (el tatuaje) mis tres hijos, entonces ahora toma un nuevo significado", señaló.

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Aprovechó para aclarar que, la joven con la que fue visto en el video difundido en el portal de noticias de Nelssii Carrillo, en donde aparecen besándose, abrazándose y bailando, no es su pareja, sino una persona con la que estaba diviertiéndose esa noche.

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"Mira, una, es importante decirles, no estoy saliendo con nadie, ya me colgaron varios santitos y ya le colgaron santitos a chavas que ni siquiera conozco, pero no, no tengo ninguna relación, pero pues estaba echando relajo, no veo nada malo en ello, soy una persona separada y divorciada, no estaba más que echando relajo", reiteró.

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No dejó pasar desapercibido el hecho de que le pareció de mal gusto que, dentro de su círculo de conocidos, con los que se encontraba esa noche, alguien lo grabara sin su consentimiento y, hasta reconoció que Marichelo fue la primera en advertirle acerca de aquellas personas que se dicen sus amistades.

"No me gusta salir en ese tipo de videos, está raro, me cuido mucho, la verdad, nunca me ando exhibiendo, no me gusta salir en esos videos porque los ven mis hijos y, ¿sabes quién me hizo ver y me dijo ´cuidado con quien sales´?, Marichelo, me dijo ´eso lo tomó la misma mesa´ y, después, me di cuenta que, igual y sí, sí voy a cuidar las amistades, salí con un par de amigos, pero no conocía muchos más, entonces, hay mucha gente oportunista y hay que cuidar con quién sales y siempre le hago caso a ella, te lo juro, siempre le digo que es bruja porque lo que me dice, pasa", ahondó.

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Reiteró que existe una excelente relación entre ellos, de hecho, reveló que, en ese momento, a poco de tomar su vuelo, estaban enviándose mensajes de texto.

"Ella y yo venimos chateando ahorita, nos estamos riendo de tantas cosas que dicen en las redes (y), a ella, la escucho siempre, siempre tiene un buen consejo para mí, siempre voy a estar bien agradecido con ella porque, aún separados, aún divorciados, me cuida, la cuido, cuidamos a nuestros hijos y, eso, es lo más importante".

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