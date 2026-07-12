Pese a que su separación de Jorge D´Alessio ha sido civilizada, Marichelo Puente ha tomado una decisión; la de removerse los tatuajes que, en el pasado, se hizo en compañía de su exesposo pues, a pesar de que ella siempre experimentó un temor desmedido por las agujas, en su momento, el hijo de "la Leona dormida" la convenció de hacerlo. Ahora, la influencer exhorta a sus seguidores a pensársela dos veces antes de perpetuar una imagen en su piel.

Fue hace sólo unos días cuando la influencer Nelssie Carrillo compartió un video en donde aparece Jorge, el líder de Matute, junto a una joven; ella se encuentra de espaldas a la persona que capturó las imágenes, en donde se les ve abrazándose, riéndose e intercambiado un beso en los labios.

La hermana de Anahí ha aclarado que, pese al dolor y el tiempo que ha requerido para procesar la ruptura y para mitigar sus heridas, una de sus prioridades es ver feliz al padre de su hija Ana Paula y sus dos hijos menores, Santiago y Patricio, por lo que procuraría que la transición de su relación fuera de la forma más pacificadora posible.

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Eso no ha impedido que, así como D´Alessio, Marichelo también camine hacia adelante, como demostró en sus historias de Instagram de ayer, sábado 11 de julio, al compartir con sus seguidores su visita a una clínica, especializada en la remoción de tatuajes pues, a pesar de no ser partidaria de la tinta bajo la piel, Puente accedió a realizarse dos tatuajes con su expareja.

"Hoy es un día especial, ¡ámonos!", escribió la actriz de "Chiquilladas".

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Más adelante compartió un video, donde aparece en compañía del especialista que la intervino, momento en que dio más detalle de su visita a la clínica.

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"Primera sesión, con mi Agus mágico, adiós, se van los tatuajes".

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Además, envió un mensaje a sus seguidores, recomendándoles que no se tatuarán:

"Oigan, si un consejo les puedo dar en la vida, no se tatúen, sí duele, pero el señor (el especialista) es un magazo".

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Dio otros pormenores en los que destacó que, hasta este momento, desconoce cuántas sesiones necesitará para que ambos tatuajes dejen de ser visibles y mostró entusiasmo que, uno de los dos, ya sea casi imperceptible.

"Adiós, bye. O sea, este ya casi ni se ve, primer sesión, ¿de cuántas?, no sabemos".

Marichelo se realizó su primer tatuaje, en 2014, evento que quedó documentado en "Lucky ladies", reality del que formó parte, durante sus tres temporadas; fue en el sexto capítulo, de su primera edición cuando, sin aparente sospecha, arribó a su casa, donde D´Alessio la esperaba, ya con un tatuador acompañándolo y una propuesta de tatuaje.

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Ella se tatuó un candado en forma de corazón y él una llave.

"Claro que me puso una trampa, me llamó mil veces, pánico sentí, pánico, pánico, no había forma de echarme para atrás; yo siempre dije que me nunca me iba a casar con alguien que tuviera tatuajes, estaba muy nerviosa, yo me pongo muy mal con los tatuajes, muy mal y se me borra el cassette".

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Tras maldecir al tatuador, en más de una ocoasión, al ver el resultado, Marichelo describió el trabajo como "increíble".

Marichelo Puente cuando se tatuó por primera vez en 2014. Foto: YouTube / Honorio Hernández

Marichelo Puente cuando se tatuó por primera vez en 2014. Foto: YouTube / Honorio Hernández

Años más tarde, volvería a tatuarse con su esposo la frase "De tu mano", la que ella se hizo en un tamaño mucho más pequeño que el de D´Alessio y, también, con una tipografía distinta.

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