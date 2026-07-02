Flor Rubio no ocultó el desacuerdo que le produjeron las declaraciones de Gabriel Soto, luego de que, al tratar de hacer válido su derecho de réplica, explicara los motivos por los que su relación con Ana Carla Sincliar no funcionó; el actor aseveró que la joven le pedía dinero constantemente y que, además, sus hijas no tenía una buena imagen de ella, afirmaciones que para la periodista son "una vulgaridad".

Desde que "la Sinclair", como Ana Carla se ha dado a conocer en redes sociales, habló del noviazgo que sostuvo con Soto, por alrededor de año y medio y, de la presunta infidelidad del actor, este no se ha quedado callado y, aunque en principio, negó cualquier tipo de relación con la influencer, ahora no sólo reconoce el vínculo, sino que sugiere que su ex es una "mala persona".

Esto a raíz de que sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, con las que su ex convivió en contadas ocasiones, le expresaron que, a su parecer, Ana Clara no se conducía por medio del mejor proceder.

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"A mis hijas las vio tres veces en mi casa de Acapulco y, a mis hijas, no les caía bien, mis hijas me decían que era una mala persona y, creo, que no se equivocaron", dijo a "Venga la alegría".

Mientras que la nota era presentada por Flor y Mauricio Barcelata, la periodista mexicana mostró reprobación por los dichos de Soto, especialmente, por el hecho que involucrara y expusiera el sentir que, un día, sus hijas le confiaron.

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"Primero decir, mala decisión el meter a sus hijas, meterlas en un sentimiento negativo hacia otra mujer, me parece Gabriel que te quivocaste".

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La conductora del matutino también mostró molestia por el hecho de que el actor hablara del apoyo económico que brindó a la joven, detallando en qué tipo de gastos se hizo presente, a consecuencia de que, el padre del hijo de Sinclair no cumpliera, a cabalidad, con la pensión alimenticia del menor.

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Esto dijo Gabriel:

"Hubo meses que no le daba la pensión completa y yo la ayudaba, con todo el gusto del mundo, híjole, le pagaba desde el super, gasolinas, la puse en un tratamiento con una ginecóloga, le pagaba muchas que, digo, no me correspondían, yo tengo dos hijas a las que mantener también".

Esto opinó Flor:

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"Él sale a decir que la va a demandar, ¿a quién?, a una mujer que sale a decir que le tenía que pagar el super, la gasolina, los tratamientos hormonales, la ginecología, porque es una madre sola, ¿va a demandar a una medre sola que apenas puede salir adelante?, a mí, perdón y, qusiera agregar, me parece una vulgaridad salir a decir ´le pagaba el super, le pagaba la gasolina...´, ese tipo de detalles, cada pareja establece sus límites y sus parámetros".

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