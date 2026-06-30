Gabriel Soto dejó atrás a su ex, la rusa Irina Baeva, con quien iba a casarse y por quien terminó su matrimonio con Geraldine Bazán en 2018, con ella tiene dos hijas; ahora, el actor de 51 años comenzó una nueva relación sentimental en medio de versiones de infidelidad de su expareja, la cantante Ana Carla Sinclair.

Aunque el actor ha negado públicamente que entre él y la compositora Ana Carla Sinclair haya existido alguna relación sentimental, ella asegura lo contrario ahora que Soto gritó a los cuatro vientos que está enamorado de Colibrí Jiménez, con quien fue captado hace unos días en Phoenix, Arizona.

Sinclair contó a TV y Novelas que conoció a Gabriel en noviembre de 2024, cuando el actor vivía un momento muy oscuro, compartieron varios momentos juntos, ambos conocieron el círculo cercano del otro e incluso, el hijo de Sinclair llegó a quedarse con ellos.

La relación, dice Sinclair, sí era de un noviazgo, y Soto, afirma Carla, le decía que 'ella era el amor de su vida', sin embargo, afirma que terminaron una semana antes de que el actor que hiciera pública su actual relación.

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Ana Carla Sinclair y Gabriel Soto.

El truene, según Sinclair, se dio porque lo cachó en varias mentiras, pues asegura que hay una falta de integridad en su vida de Gabriel

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"Tiene que dejar la actuación para el set, y no para la vida real", dijo a TV Notas.

Soto fue cuestionado sobre las declaraciones de Sinclair, y con una risa nerviosa dijo:

"Hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan", punto.

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¿Quién es Colibrí Jiménez, la nueva novia de Gabriel Soto?

Gabriel Soto ya publica fotos junto a Colibrí Jiménez, su terapeuta, Colibrí es también chef, reconocida especialmente por su iniciativa de cocina mexicana botánica, una disciplina culinaria que introduce las plantas en los platillos.

Soto habló ante los medios que se siente muy feliz con su nueva relación y que incluso sus hijas, Elissa y Alexa, ya la conocen.

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"Estoy muy feliz, pleno, muy ilusionado, muy equilibrado, muy tranquilo, lleno en todos los sentidos", expresó.

Gabriel aseguró que vive un momento de coherencia en su vida, que sólo él sabe cómo sucedieron las cosas y negó que haya mantenido una relación con dos mujeres a la vez, con Sinclair y con Colibrí.

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Colibrí Jiménez y Gabriel Soto presumen su amor en redes.

Compartió que a Colibrí la conoce hace más de un año, que fue su terapeuta y que lo ayudó a salir de un bache importante en su vida; sobre si también fue terapeuta de Carla Sinclair como se dijo, Gabriel negó tal cosa, pero sí mencionó que en algún momento le dio unos suplementos.

Colibrí Jiménez, quien también ya ha compartido fotos con el actor en su cuenta de Instagram, acompañaba a Soto cuando éste fue cuestionado por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero él la resguardó en todo momento, y dijo que ella no tenía por qué hablar ante la prensa porque no era una persona pública.

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