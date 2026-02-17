Gabriel Soto ha sido galán, boxeador, “feo” y conductor de tráilers. Ahora, le toca dar vida a un hombre ciego en la telenovela Corazón de oro, que lo ha puesto en jaque.

Antes y durante las grabaciones, cuenta Soto, se asesoró sobre el comportamiento de personas ciegas, además de que estudió conductas cotidianas y hábitos de personas con discapacidad visual, que incluyen desde la forma de vestirse hasta la manera de desplazarse por la ciudad.

“Tomé asesorías con una maestra del Instituto de la Ceguera de la Ciudad de México para saber cosas básicas, desde cómo escoges tu ropa, qué color, cómo te mueves tú solo y cómo creas una rutina”.

El actor compartió que lo aprendido al lado de profesionales lo está aplicando en los foros de grabación y en locación.

“Además, hubo trabajo de mesa y el de acciones físicas con mis directores y con mi coach de actuación para hacer un personaje verosímil y respetuoso”, comentó.

Trabajo con amigas

La inclusión de Mayrín Villanueva en el elenco del melodrama fue además, dijo, una de las razones principales para que le diera el sí a la propuesta del productor Pedro Ortiz de Pinedo.

“Fue una de las cosas que más me atrapó, debo confesar que Mayrín Villanueva es una gran amiga, el hecho de trabajar con ella es una alegría. Mayrín y yo hemos hecho varias novelas juntos.

“Además está Gala Montes que me ha asombrado, es una mujer con un porte y con una belleza únicos. Jala muchísima gente, es una gran actriz, así que el hecho de estar con ella también es un gozo asegurado”.

Además de su trabajo en Corazón de oro, que se estrenará por Las Estrellas el 2 de marzo, el actor trabaja en su fundación No tires la toalla, apoyando a jóvenes talentos del mundo del boxeo y de las artes marciales.

El objetivo de esta fundación, explicó, es la profesionalización de los jóvenes valores deportivos, para que potencien sus habilidades, fomentando sus hábitos, su salud y su disciplina.

“Los apoyamos económicamente para que puedan salirse de trabajar, dedicarse al 100% al boxeo y que puedan cumplir sus sueños”.