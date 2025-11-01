Más Información

Golpe al Louvre: una mujer se suma a los acusados del millonario robo y el botín sigue perdido

Así fue la inauguración del Gran Museo Egipcio en Guiza

El Gran Museo Egipcio finalmente abre sus puertas: orgullo nacional y apuesta cultural global

España reconoce “injusticias y dolor” en la Conquista

Una ofrenda a quienes la cultura perdió este año

Fallece Teresa Velázquez, defensora de la pintura

Geraldine Bazán detuvo el alboroto que se armó en redes sociales por una , con quien tiene dos hijas y se lleva muy bien, al parecer ambos dejaron atrás los meses de escándalo que rodearon su separación en 2017 en medio de fuertes versiones de infidelidad que confirmó la propia Geraldine.

La tercera en discordia fue la actriz rusa Irina Baeva, con quien Gabriel tuvo un romance que duró poco más de cinco años, y aunque ambos hablaron de matrimonio, éste no se realizó, y el truene se dio rodeado de polémica entre ambos.

Lee también:

Geraldine Bazán no le dará una nueva oportunidad a Gabriel Soto

Durante la presentación de Shakira en Televisa, como parte del up front de la empresa, Geraldine y Gabriel Soto coincidieron, así que decidieron tomarse una foto juntos y compartirla en sus estados de Instagram, eso sí, advirtieron que lo hacían por sus hijas.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán sorprenden al aparecer juntos en redes sociales en un evento de Televisa.
"Esta foto de la mandamos a nuestras niñas", se lee sobre la imagen en la que aparecen juntitos y muy sonrientes; rápidamente la foto se hizo viral y las especulaciones sobre un posible regreso comenzaron a circular.

Sin embargo, Geraldine publicó un mensaje en sus redes en el que descartó tajantemente un regreso con su ex Gabriel Soto, y destacó que como personas adultas y maduras que son, priorizan la salud mental de sus dos hijas.

Lee también:

"No, no hay segundas oportunidades. No hay borro ni cuenta nueva. Hay una madre y un padre que aman profundamente sus hijas y que priorizan su bienestar emocional. Hay dos personas adultas, maduras y buenas personas que han aprendido de la vida y de lo que realmente importa", se lee.

Geraldine finalizó su mensaje con lo siguiente:

"Si a alguien le inspira de manera positiva esta historia, ¡tómela!".

La actriz Geraldine Bazán publica mensaje en el que niega un regreso con su ex Gabriel Soto.
