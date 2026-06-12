El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó la compra de Warner Bros Discovery (WBD) por Paramount Skydance.

Las autoridades antimonopolio anunciaron el cierre de una investigación de ocho meses y concluyeron que la transacción no perjudicará la competencia en los mercados de televisión, plataformas de streaming y producción de contenidos.

"La División ha concluido su análisis de la fusión propuesta entre Paramount y Warner Bros, y ha determinado, con base en las pruebas recibidas en su investigación, que es improbable que la transacción cause daño a la competencia o a los consumidores estadounidenses, incluyendo con respecto a: (1) video bajo demanda por streaming (SVOD); (2) televisión lineal; y (3) desarrollo, producción o distribución de películas para su estreno en salas de cine", informó el Departamento en un comunicado.

Añadió que "el extenso expediente de investigación revisado por la División sugiere que el impacto de la transacción será aumentar la competencia en todo el ecosistema de los medios y el entretenimiento, con beneficios para los consumidores y trabajadores estadounidenses".

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La luz verde del Departamento de Justicia de EU allana el camino para que Paramount se haga con los activos de Warner Bros Discovery, que incluye HBO y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+.

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El presidente y director ejecutivo de Paramount, David Ellison, se reunió hace tres semanas con funcionarios de la División de Competencia que le hicieron preguntas acerca de la operación y sus efectos en la competencia hasta quedar satisfechos, recoge también Politico.

Al menos seis Fiscalías estatales, incluyendo la de California y la de Nueva York, escucharon la reunión entre Ellison y los funcionarios del Departamento, agrega.

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A finales de abril, los accionistas de WBD aprobaron su venta a Paramount, tras una oferta que puso fin a la larga puja por su control con el servicio de streaming Netflix, que dio un paso atrás en febrero.

Paramount dijo en mayo que esperaba cerrar la compra en el tercer trimestre de 2026 con la aprobación de los reguladores y pese a una campaña de oposición de miles de creadores de Hollywood, que opinan que la absorción de Warner Bros Discovery puede perjudicar al sector.

El fiscal general de California, Rob Bonta, tiene abierta una "investigación activa" sobre la operación y mantiene la posibilidad de emprender una demanda para bloquearla, pese a la aprobación de los reguladores, señala el medio.

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dft