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Washington.- Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos secundó que la Administración del presidente Donald Trump siga aplicando su arancel global del 10% impuesto por el republicano en febrero después de que el Supremo invalidara gran parte de su anterior esquema arancelario.
El tribunal otorgó así una victoria temporal al gobierno de Trump al permitir que se sigan cobrando las tasas mientras avanza el proceso legal contra estos gravámenes, aplicados bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y con fecha de expiración prevista para fines de julio, si no son extendidos por el Congreso.
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