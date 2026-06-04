Washington.— El anuncio de que Estados Unidos propone imponer aranceles a países por “trabajo forzoso” desató la reacción de diversos países.

El gobierno de México aseguró que las exportaciones que cumplen con las reglas de origen del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), equivalentes a alrededor de 85% de sus ventas al mercado estadounidense, quedarían exentas de la propuesta arancelaria. “Tampoco afectaría a aquellos bienes considerados en las órdenes 232 [autos, acero y aluminio]”, señaló la Secretaría de Economía mexicana en un comunicado.

La aclaración se dio luego de las consultas sostenidas este miércoles con la Oficina de la Representación Comercial de EU (USTR).

Canadá señaló que la propuesta “no es ninguna sorpresa” porque es algo que ha estado planteando Washington “hace meses” y subrayó que la excepción para productos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “se mantiene”.

El jefe del gobierno canadiense también afirmó que Canadá comparte con EU la motivación para castigar a los países que utilizan trabajo forzoso. “Canadá tiene un régimen legislativo muy robusto contra el uso del trabajo forzoso en las cadenas de suministro. No queremos que ningún elemento de trabajo forzoso sea introducido en bienes y servicios y queremos usar nuestra influencia para eliminar esta práctica de trabajo forzoso y trabajo infantil”, explicó.

Carney terminó señalando que su gobierno está preparando cambios legislativos para reforzar las leyes contra el trabajo forzoso.

El martes, Estados Unidos propuso imponer el nuevo arancel de 10% a socios comerciales como México, Canadá y la Unión Europea por “la falta de acción” contra el trabajo forzoso. En el caso de países como China, Brasil o India la cifra ascendería a 12.5%.

La Unión Europea afirmó que la imposición de estos aranceles “carece de justificación”. Afirmó que la UE “toma nota” de las conclusiones preliminares y las medidas propuestas en las investigaciones de Estados Unidos.

En ese contexto, explicó que la UE “comparte plenamente” las preocupaciones de Estados Unidos en relación con el trabajo forzoso y “mantiene su firme compromiso de erradicarlo de las cadenas de suministro mundiales mediante medidas concretas”.

Recordó que, en 2024, los colegis- ladores de la UE adoptaron el Reglamento de la UE sobre el trabajo forzoso. Esa legislación establece la prohibición de comercializar en el mercado de la UE todos los productos fabricados mediante trabajo forzoso, independientemente de si proceden de la UE o de un tercer país. Además, el portavoz de la Comisión Europea apuntó que en la declaración conjunta de la UE y EU del año pasado para rebajar las tensiones comerciales, ambas partes acordaron “colaborar para garantizar una protección sólida de los derechos laborales reconocidos internacionalmente, incluida la eliminación del trabajo forzoso en las cadenas de suministro”. India dijo que mantiene el “diálogo abierto”.

Mientras tanto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva advirtió que, si la mayor economía del mundo no quiere negocios con el país sudamericano, es necesario buscar nuevos socios. “Vamos a luchar para que este país no sea tratado como una republiqueta insignificante. Somos muy grandes. Tenemos mucha historia y no podemos aceptar el tratamiento que EU le dio a Brasil esta semana”.

“Es absurdo intentar asociar la competitividad de la economía brasileña a insumos externos obtenidos por medio de comercio que viole la dignidad humana”, aseveró el gobierno brasileño.