La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó la imposición de nuevos aranceles para México por parte de Estados Unidos, luego de los anunciados para Canadá y Brasil.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “no, hoy inician los trabajos formales relacionados con la revisión del tratado aquí en México”.

Lee también Sheinbaum alista homenaje a elementos del Operativo Kukulkán; destaca que México fue la mejor sede del Mundial

“Hasta ahora, esta semana yo también veo al embajador Greer personalmente y vamos a estar dando información de cuál es el avance”, dijo.

“Y hay buena coordinación y cuando no estamos de acuerdo lo decimos, siempre en el marco de nuestra soberanía”, agregó.

em/apr