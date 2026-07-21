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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó la imposición de nuevos aranceles para México por parte de Estados Unidos, luego de los anunciados para Canadá y Brasil.
Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “no, hoy inician los trabajos formales relacionados con la revisión del tratado aquí en México”.
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“Hasta ahora, esta semana yo también veo al embajador Greer personalmente y vamos a estar dando información de cuál es el avance”, dijo.
“Y hay buena coordinación y cuando no estamos de acuerdo lo decimos, siempre en el marco de nuestra soberanía”, agregó.
em/apr
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