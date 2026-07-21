La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Mario “N”, señalado como probable integrante del grupo delictivo H1A1, presuntamente relacionado con La Familia Michoacana y con operaciones en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa.

De acuerdo con la investigación, el imputado enfrenta cargos por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Además, las autoridades lo identifican como parte de una célula dedicada presuntamente a actividades como extorsión, secuestro, narcomenudeo, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Mario “N” fue detenido el pasado 13 de julio por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Iztapalapa, luego de que durante una revisión preventiva le aseguraron diversas dosis de droga, un arma de fuego, cinco cartuchos útiles y dos teléfonos celulares.

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Con las pruebas recabadas, entre ellas dictámenes periciales y entrevistas a los policías que participaron en la detención, un juez determinó vincularlo a proceso, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

En cuanto al arma de fuego asegurada, el juez resolvió que ese delito corresponde al fuero federal, por lo que la investigación será continuada por la Fiscalía General de la República (FGR).

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La Fiscalía capitalina informó que continuará las investigaciones para identificar y desarticular grupos generadores de violencia que operan en la Ciudad de México.

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